Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara con la Spal

Sono 23 gli uomini scelti da coach Gorini per la gara di domani alle 18:30 del Mazza contro la Spal di mister Venturato, valida per 27°giornata di campionato. Sempre fuori per problemi fisici Danzi e Ciriello, oltre ad Okwonkwo