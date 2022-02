Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la sfida con il Pordenone

Sono 21 i giocatori convocati da mister Gorini per la sfida al Teghil domani alle 18:30 contro il Pordenone di mister Tedino valevole per la 23° giornata del campionato di Serie B BKT. Squalificati Mattioli, Antonucci e Tounkara, mentre fuori per problemi fisici Branca e Danzi. Per il primo problema muscolare al quadricipite destro, mentre per il secondo problemi alla caviglia sinistra.

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Dal Fabro, Visentin, Donnarumma, Frare, Perticone, Cassandro, Benedetti, Ciriello

Centrocampisti: Mastrantonio, Mazzocco, Vita, Laribi, Pavan, Icardi

Attaccanti: Baldini, Beretta, Tavernelli, Okwonkwo, Lores Varela

Probabile formazione domani al Teghil con il 4-3-1-2: Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Benedetti; Vita, Pavan, Laribi; Baldini; Okwonkwo, Beretta.