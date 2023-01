Serie B, Cittadella: i convocati per la trasferta di Pisa

Gruppo all'osso per la trasferta di Pisa, ma i tre nuovi acquisti di questa prima parte del mercato di gennaio ci saranno. Con queste premesse mister Gorini e i suoi partono alla volta di Pisa, in vista dell'impegno di sabato 14 gennaio alle 14.00 contro la squadra di Luca D'Angelo. Squalificato Visentin, assenti per infortunio Baldini, Magrassi, Tounkara e Danzi. Questi ultimi tre sulla via del recupero dai rispettivi stiramenti ai flessori di dicembre. Ai box anche Vita per un affaticamento al polpaccio, come Mazzocco e Ciriello. 20 gli uomini a disposizione per sfida all'Arena Garibaldi:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Frare, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Perticone, Salvi (14), Cassandro, Felicioli

Centrocampisti: Carriero, Pavan, Mastrantonio, Branca, Crociata (21)

Attaccanti: Antonucci, Embalo, Asencio, Lores Varela, Maistrello (32)