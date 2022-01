Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara contro il Cosenza

Ventitre i convocati da mister Gorini per la sfida casalinga delle 14.30 domani contro il Cosenza di mister Occhiuzzi valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie B BKT. Out per problemi fisici Adorni ed Icardi, squalificati Tounkara e Branca, prima chiamata per Lores Varela. Mister Gorini ha scelto i seguenti uomini contro i calabresi:

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Ciriello, Mattioli, Donnarumma, Frare, Perticone, Cassandro, Benedetti, Smajlaj

Centrocampisti: Pavan, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Beretta, Cuppone, Tavernelli, Okwonkwo, Lores Varela

Per quanto riguarda la probabile formazione Kastrati sicuro titolare tra i pali. In difesa sulla destra sicuro della maglia da titolare Mattuoli, mentre al centro sprint a 3 per due posti tra Ciriello, positivo a Vicenza, Frare e il rientrante Perticone. Sulla sinistra spazio a Benedetti. Regia affidata a Pavan, mentre ai suoi lati Vita e D'Urso, anche se non è da escludere la sorpresa Lores Varela .Trequartista Antonucci, mentre in attacco Baldini è sicuro di partire dall'inizio assieme ad Okwonkwo, galvanizzato dopo la rete contro il Vicenza.