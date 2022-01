Serie B, Cittadella-Cosenza: i convocati di mister Occhiuzzi

Ventuno i convocati da mister Occhiuzzi per la gara delle 14:30 contro il Cittadella di Edoardo Gorini valida per il recupero della 19° giornata del campionato di Serie B BKT. Subito in lista i nuovi acquisti Voca e Di Pardo. Emergenza in attacco, con Gori assente.

PORTIERI

24 SARRI Edoardo

26 VIGORITO Mauro

31 MATOŠEVI? Kristjan

DIFENSORI

5 RIGIONE Michele

15 VÄISÄNEN Sauli Aapo Kasperi

16 VENTURI Michael

18 SY Sanasi Mahamadou

55 HRISTOV Andrea Rosenov

94 LIOTTI Daniele

CENTROCAMPISTI

4 CARRARO Marco

6 BOULTAM Reda

19 PALMIERO Luca

21 VALLOCCHIA Andrea

25 GERBO Alberto

34 FLORENZI Aldo

42 VOCA Idriz Naser

92 ŠITUM Mario

99 DI PARDO Alessandro

ATTACCANTI