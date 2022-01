Serie B, Cittadella-Cosenza: dg Stefano Marchetti "Senza le offerte giuste, non parte nessuno"

Il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, parla nel post gara contro il Cosenza, per fare il punto della situazione sul mercato. Queste le sue dichiarazioni:

"Adorni, D'Urso e Cuppone possono andare via tutti e tre? Credo di no. Dipende dalle richieste, dai soldi, dalle alternative, dipende da tante cose. Non dipende da un fattore. Ad oggi i fattori stanno a zero e mancano meno di 24 ore alla fine del mercato. Va bene che l'ultimo giorno in Italia è spesso decisivo e può succedere di tutto. Di solito l'ultimo giorno di mercato io non vado nemmeno a Milano. È il giorno in cui faccio di meno, perchè di solito faccio sempre tutto prima. Purtroppo succede che a volte sono gli altri a portarti a fare qualcosa. D'Urso richiesto dal Cosenza? Si, ma non è stata fatta un'offerta adeguata al valore del giocatore. Adorni? Non sento più nessuno (Brescia ndr) da giorni. C'è stato un approccio ad inizio mercato, ma anche qui non c'è stata l'offerta che mi soddisfava, ma aldilà di questo a gennaio non è facile dare via i giocatori, soprattutto se sono importanti. Non mi piace per nulla il mercato di gennaio. Rischio di tenere un giocatore con il mal di pancia? L'importante è che non abbia male ai muscoli o alle ossa! Devo essere franco? Dei mal di pancia dei calciatori non mi è mai importato niente. Questa storia tipicamente italiana del "giocatore è triste" oppure "il giocatore ha mal di pancia", il giocatore è pagato e firma dei contratti. Quando li firma, poi li deve rispettare. Se non si fa così, poi se ne pagano le conseguenza. Chi ha "mal di pancia", chi ha l'atteggiamento sbagliato, con me, non va. L'infortunio di Adorni? Ha male al ginocchio, non voglio pensare altro. Se ho cercato delle alternative? Certo. Non sono stato così soddisfatto delle alternative? Non è questo il discorso, bisogna valuterla, ma non è così facile. Devono incastrarsi tante cose a gennaio. Se tu chiedi un giocatore a gennaio, non è che le altre squadre te lo danno facilmente. Le alternative sono state analizzate, ma poi ripeto tante cose si devono incastrare e se non si incastrano tanto vale restare così. Domani a Milano? Penso di stare qui."