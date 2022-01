Serie B, Cittadella-Cosenza: i numeri dei rossoblu dopo 19 giornate

Dopo diciannove giornate del campionato Serie B BKT è tempo di analisi in casa Cosenza, prossimo avversario del Cittadella al Tombolato nel recuperodel 19°turno del campionato. Percorso molto complesso per i rossoblu, incapaci di vincere dal 27 ottobre 2021, quando piegarono in casa la Ternana di mister Lucarelli. Da quel momento principalmente sconfitte (ben 7) e solo due pareggi. La quart'ultima posizione in classifica rassicura molto poco, anche se il margine dalla terzultima, il Crotone, è rassicurante al momento, con 4 punti di vantaggio. Gli uomini di Occhiuzzi segnano poco, con 16 reti fatte, ma soprattutto subiscono tanto, con 32 reti raccolte in fondo al sacco da Vigorito.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Cosenza:

17°Posto in Classifica

4 Vittorie 11 Sconfitte 4 Pareggi

16 gol fatti 32 gol subiti

I minuti dei gol fatti dal Cosenza

4 1'-15', 1 16'-30', / 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 1 46'-60', 8 61'-75', 2 76'-90'

I minuti dei gol subiti dal Cosenza

7 1'-15', 4 16'-30', 4 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 8 46'-60', 3 61'-75', 6 76'-90'

I marcatori in campionato:

5 Gori

2 Carraro, Caso, Millico, Situm

1 Tiritello

Assistman:

2 Carraro, Caso, Situm, Gori

1 Corsi, Vallocchia, Palmiero

I più presenti: