Serie B, Cittadella-Cosenza, le info sui biglietti

Squadra in casa Cittadella

Il Cittadella, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alle prossima sfida casalinga di campionato contro la Cosenza.

I bilgietti gara per il recupero della 19ª e ultima giornata di andata, si giocherà domenica 30 gennaio allo Stadio Tombolato con fischio d’inizio alle ore 14.30. Ricordiamo a tutti i tifosi in possesso di mini abbonamento o ticket singolo acquistato prima di natale che il tagliando resta valido per la nuova data. La prevendita su circuito ticketone, di seguito cone le seguenti modalità di acquisto:

on-line sul circuito ticketone (clicca qui per acquistare).

punti vendita ticketone, clicca qui per trovare la rivendita più vicina a te.

casse est dello Stadio Tombolato: solo il giorno gara (domenica 30/01 a partire dalle ore 12.30)

Questi i prezzi, ricordando on-line e rivendite applicato un costo di commissione carta di credito di € 1,50: