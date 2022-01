Serie B, Cittadella-Cosenza: i numeri dei rossoblu dopo la 18°giornata

Dopo diciotto giornate del campionato Serie B BKT è tempo di prime analisi in casa Cosenza, prossimo avversario del Cittadella al Tombolato nel 19°turno del campionato. Percorso molto complesso per i rossoblu, incapaci di vincere dal 27 ottobre 2021, quando piegarono in casa la Ternana di mister Lucarelli. La quart'ultima posizione in classifica rassicura molto poco, anche se il margine dalla terzultima, il Crotone, è rassicurante al momento, con 5 punti di vantaggio. Gli uomini di Occhiuzzi segnano poco, con 15 reti fatte, ma soprattutto subiscono tanto, con 29 reti raccolte in fondo al sacco da Vigorito.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Cosenza:

17°Posto in Classifica

4 Vittorie 10 Sconfitte 4 Pareggio

15 gol fatti 29 gol subiti

I minuti dei gol fatti dal Cosenza

4 1'-15', 1 16'-30', / 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' / 46'-60', 8 61'-75', 2 76'-90'

I minuti dei gol subiti dal Cosenza

6 1'-15', 4 16'-30', 4 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 8 46'-60', 2 61'-75', 5 76'-90'

I marcatori in campionato:

5 Gori

2 Carraro, Caso, Millico, Situm

1 Tiritello

Assistman:

2 Carraro, Caso, Situm, Gori

1 Corsi, Vallocchia, Palmiero

I più presenti: