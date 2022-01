Serie B, Cittadella-Cosenza: numeri e curiosità delle due squadre

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella

Un po' numeri, statistiche e curiosità tra Cittadella e Cosenza.

Il Cittadella va a segno da 11 gare consecutive, con l'ultima volta a reti bianche datata 23 ottobre 2021, Monza-Cittadella 1-0. Da quel momento per i granata 16 reti. In Serie BKT la squadra di mister Gorini è arrivata a 9 risultati utili consecutivi, con ultima sconfitta 1-2 in casa contro il Parma dello scorso 28 ottobre: da allora sono arrivati 4 successi e 5 pareggi.

il terzino destro Alessandro Mattioli festeggia contro il Cosenza le 100 partite tra i professionisti: finora il calciatore granata somma 9 gare in B, 84 di C, 3 di Coppa Italia e 3 in altri tornei, con le divise di Renate, Cuneo, Sudtirol, Modena e Cittadella. Esordio assoluto il 30 luglio 2017, Coppa Italia, Renate-Siracusa 3-1. Mattioli, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha vinto con la “primavera” nerazzurra la Coppa Italia di categoria 2015/16 ed il campionato di categoria 2016/17.

Cattivi e buoni in primo piano tra Cittadella-Cosenza: 63 ammonizioni per i veneti, 34 per i calabresi.

Occhio all'avvio del secondo tempo tra Cittadella-Cosenza: la squadra di coach Gorini è la più prolifica della B 2021/22 dal 46’ al 60’ (8 reti segnate), quella di Occhiuzzi la più distratta (8 gol subiti, come il Vicenza).

Il Cosenza non vince fuori casa da esattamente un anno, 30 gennaio 2021. In quel caso 2-1 a Chiavari sull’Entella, in B. Nelle ultime 19 trasferte lo score registra 6 pareggi e 13 sconfitte. Nelle ultime 15 gare esterne calabresi sempre "porta aperta", con un totale di 38 reti subite ed ultimo “clean sheet” lo 0-0 di Salerno del 13 febbraio 2021.

Primo confronto tecnico ufficiale tra Edoardo Gorini e Roberto Occhiuzzi.