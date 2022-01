Serie B, Cittadella-Cosenza: i precedenti tra le due squadre

Cittadella e Cosenza si sono affrontate 5 volte in terra veneta. Il bilancio è in perfetta parità, due vittorie per parte e un pareggio. L’ultima gara tra le due squadre, del 9 febbraio 2021, è finita in parità con le rete decisiva per i calabresi a firma di Angelo Corsi al 90'.

Ecco di seguito tutti i precedenti: