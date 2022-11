Serie B, Cittadella-Cosenza: i precedenti tra le due squadre

Cittadella e Cosenza hanno affrontato la sosta con due stati d'animo completamente differenti. Per gli uomini di Gorini analisi e riflessioni dopo la sconfitta di Parma, mentre per Viali, neo tecnico del Cosenza, tanto entusiasmo dopo la vittoria per 3 a 2 in casa contro il Palermo.

Entrando nel merito della prossima sfida tra Cittadella e Cosenza, separate da appena un punto in classifica, le due squadre si sono affrontate 6 volte in terra veneta. Il bilancio è in perfetta parità, due vittorie per parte e due pareggi. L’ultima gara tra le due squadre, del 30 gennaio scorso, è finita in parità con l'ultima rete in granata di Okwonkwo a pareggiare i conti al vantaggio siglato da Caso, ora al Frosinone capolista.

Ecco di seguito tutti i precedenti: