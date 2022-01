Serie B, Cittadella-Cosenza: i rossoblu non sono partiti per il Veneto

L’Asp di Cosenza nella giornata di ieri ha messo in quarantena il gruppo squadra rossoblu in vista della trasferta di domani contro il Cittadella. Si resta in attesa di una comunicazione del sito della Lega Serie B. L'ultimo precedente in questo senso, quello relativo a Lecce-Vicenza che si doveva disputare il 13 gennaio, il comunicato è stato pubblicato alle 22.18.

La partenza per Cittadella, prevista per ogg nel primo pomeriggio non è avvenuta. Rinviato il ritorno in campo di Gori e compagni a causa di ben 21 tesserati positivi al Covid appartenenti al gruppo squadra. La distribuizone recitava 13 calciatori e 8 tra staff tecnico e dirigenziale.

Il Cittadella, con i 5 positivi riscontrati nel gruppo squadra lo scorso 11 gennaio, ha l'opportunità di recuperarli in vista del derby della prossima settimana contro il Vicenza. Sempre se la gara del Menti si disputerà, stante le tante positività ancora in seno alla società biancorossa.

Il Cosenza questa settimana ha comunque ufficializzato due nuovi acquisti: Daniele Liotti dalla Reggina e Andrea Hristov dallo Spezia.