Serie B, Cittadella-Cosenza: un punto agrodolce per i granata

Alla fine esce un pareggio tra Cittadella e Cosenza, nel recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Gara fin da subito in salita per i granata, che vanno sotto poco dopo il quarto d'ora della prima frazione grazie ad un sontuoso pallonetto di Caso, e pareggiata sull'imbrunire del primo tempo con Okwonkwo, al secondo gol consecutivo in questo 2022. Nella ripresa l'espulsione di Kastrati a dieci minuti dalla fine complica un po' i piani granata, che alla fine si accontentano di un punto e portano a dieci la serie di risultati utili in campionato. Prossimo turno trasferta in Calabria in casa di un Crotone galvanizzato dal pari a Parma.

LA CRONACA

Subito un buon Cittadella, al 4' con Okwonkwo che si allarga sulla destra provando l'incursione in area avversaria, poi l'attaccante granata libera il destro con Matosevic che in tuffo respinge, ma per il guardalinee è offside. Il 3-5-2 di Occhiuzzi intasa e inibisce il solito fraseggio armonioso del Citta, orchestrato oggi da un ispirato Antonucci. Al 16' il vantaggio del Cosenza. Rilancio dalle retrovie di Hristov, non c'è intesa tra Ciriello e Kastrati e Caso ne approfitta beffando il portiere granata in uscita con un pallonetto che si inserisce lemme lemme in porta. Per il numero 10 calabrese è la terza rete in questo campionato. La reazione del Citta è pronta e non si fa attendere. Sponda di Berretta e Antonucci prova la girata di controbalzo dal limite, ma il pallone è alto. Il Cosenza è pericoloso da fermo con il colpo di testa di Liotti, su corner di Carraro, ma Kastrati fa buona guardia. Al 27' finalmente Citta. Lancio di Ciriello che pesca in area di rigore Beretta che stoppa e prova a concludere in direzione di Matosevic, respinto dalla difesa. Sul pallone vagante si avventa Vita, ma il suo tiro è murato ancora da Vaisanen. La punizione a rientrare di Donnarumma al 35' è insidiosa, ma trova Matosevic attento e in grado di respingere con i pugni. Sempre su palla inattiva qualche sussulto offensivo di marca Citta. Donnarumma mette dentro un pallone teso che colpisce di testa malamente Hristov e sulla palla vagante Mazzocco, dal cuore dell'area di rigore, colpisce debolmente di testa. Al 41' ecco il lampo del Citta. Beretta parte in percussione e dall'interno dell'area di rigore sulla destra confezione un assist fantastico per Okwonkwo a rimorchio. Per il nigeriano è tutto facile e con il piattone riequilibria la situazione al Tombolato. Bell'azione in verticale dei granata, che al primo vero buco lasciato dalla difesa calabrese, riescono a punire Matosevic. Nella ripresa si riparte con un cambio per il Cittadella: fuori Ciriello, dentro Perticone. Il Cosenza dopo 18 secondi della seconda frazione va vicino al gol con un Pandolfi di testa, ma il pallone si perde alto di poco. Risposta del Citta, cross al centro per Vita che a tu per tu con Matosevic si fa anticipare da Situm. Granata che alzano i voltaggi, come al 53' con la combinazione Antonucci-Beretta e finalizzata da Okwonkwo. Matusevic para senza difficoltà. Liotti scuote il Cosenza al 58' trovando Kastrati pronto con i pugni, poco prima Okwonkwo dalla sinistra dell'area di rigore aveva scadato i guanti al portiere calabrese con un bel fendente sul primo palo. Il Cosenza in contropiede è molto insidioso, come al 62', quando con un lancio lungo trova Caso che appoggia perfettamente per l'accorrente Pandolfi. Kastrati in uscita è perfetto e dice di no. A mezz'ora dalla fine è il momento del nuovo acquisto, Lores Varela per uno stanco Okwonkwo. Al 75' nuovo squillo dei granata con Vita, ma la sua girata è alta. Un minuto dopo Lores Varela è lesto a recuperare un pallone al limite dell'area di rigore cosentina e servire di prima Antonucci, che dopo un primo dribbling vincente, si fa chiudere al momento del tiro da Rigione. All'80' momento clou del match. Lancio dalle retrovie di Carraro per Pandolfi che viene steso poco oltre metà campo da Kastrati. Per Baroni è fallo da ultimo uomo, nei replay qualche dubbio rimane perché Donnarumma e Mattioli sembravano aver recuperato per chiudere in caso sulla punta cosentina.

CITTADELLA (4-3-1-2) : Kastrati; Mattioli, Ciriello (46' Perticone), Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Mazzocco (66' Mastrantonio); Antonucci (83' Maniero); Beretta, Okwonkwo (66' Lores Varela). A disposizione: Maniero, Perticone, Cuppone, D'Urso, Benedetti, Baldini, Tavernelli, Smajlaj, Mastrantonio, Lores Varela, Pavan, Cassandro. All.: E.Gorini

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Hristov, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Vallocchia (21' Boultam), Liotti; Pandolfi, Caso (88' Florenzi). A disposizione: Sarri, Vigorito, Boultam, Venturi, Sy Sanasy, Millico, Gerbo, Florenzi, Voca, Di Pardo. All.: Occhiuzzi.

Arbitro: Baroni di Firenze

Gol: 16' Caso, 41' Okwonkwo

Espulsione: 80' Kastrati per fallo da ultimo uomo

Ammonito: Vaisanen, Liotti, Rigione, Antonucci, Donnarumma, Frare,

Recupero: 2', 5'