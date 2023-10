Vazquez amMUDOlisce il Tombolato, Cittadella ancora k.o

Vazquez ha ammudolito il Tombolato al 93’ e confermato che quest’anno la Cremonese in questa in trasferta sa solo vincere. Seconda sconfitta di fila per gli uomini di Gorini, puniti ancora una volta nel finale come contro la Ternana. La gara si è stappata al 79’. Botta e risposta tra Ravanelli e Vita, entrambi al primo gol stagionale, fino alla firma decisiva nel gran finale del Mudo Vazquez, classe argentina e concretezza tutta lombarda, in grado di togliere le castagne dal fuoco a Stroppa. Il primo acuto in campionato dell’italo-argentino è arrivato su assist del neoentrato Quagliata. Questioni di attimi, questione di cambi. La profondità della roster della Cremonese ha fatto la differenza innanzi ad un Cittadella combattivo, che probabilmente avrebbe meritato il pari ed invece raccoglie la seconda sconfitta di fila dopo Pisa. Certe ingenuità difensive, contro grandi squadre come quella di Stroppa, si pagano a caro prezzo. E martedì è in arrivo la rivincita in Lombardia per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

PECCATO CITTADELLA. Sia chiaro, questa sconfitta non nasconde quanto di buono fatto vedere dalla banda Gorini, ma è ossigeno per Stroppa, che dopo il colpaccio del febbraio 2022 con il Monza al Tombolato oltre il 90’ si è ripetuto alla stessa maniera. Mediana folta e muscolare, con Castagnetti e Pickel a fare la parte dei leoni, appoggiandosi spesso e volentieri a sinistra su Zanimacchia, che ha visto e provvisto per tutto il primo tempo. Tutto bello per i 315 tifosi ospiti, pochino per sperare nel vantaggio, anche se l’ex Juventus costringe al miracolo Kastrati al 18’. Con il passare dei minuti il pressing del Cittadella ha iniziato a mangiare metri agli uomini di Stroppa, che si sono accontentati di raccogliere altri tiri da fuori con il solito Zanimacchia ed Okereke, mentre Vita al 34’ non ha finalizzato una bell’azione corale partita da un velo del solito Cassano, fonte di idee a getto discontinuo della squadra di Gorini.

EL MUDO DECIDE. Nella ripresa il Cittadella ci ha provato di più, ma il nervosismo nei confronti della direzione di gara di Camplone ha preso il sopravvento. A farne le spese è stato il direttore generale Marchetti, espulso in occasione del gol di Ravanelli per proteste e in conferenza stampa anche Gorini ha rincarato . La Cremonese ha aspettato il momento giusto, forte della qualità dei singoli e di quell’italo argentino che fino a qualche anno fa dispensava classe in Champions League con il Siviglia. In fondo il calcio è un gioco semplice. Palla al Mudo e tutti a festeggiare.



CITTADELLA-CREMONESE 1-2 ?>

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI Ravanelli al 34’ s.t. (Cr), Vita al 37’ s.t. (Ci), Vazquez (Cr) al 48’ s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 7; Salvi 6 (dal 24’ p.t. Giraudo 5,5), Pavan 6, Angeli 6, Carissoni 5; Vita 7, Branca 5 (dal 16’ s.t. Danzi 6), Amatucci 5,5 (dal 31 s.t. Mastrantonio s.v.); Cassano 6 (dal 31’ s.t. Carriero s.v.); Magrassi 5 (dal 16’ s.t. Maistrello 5,5), Pittarello 6

PANCHINA Maniero, Frare, Negro, Rizza, Saggionetto, Kornvig, Pandolfi

ALLENATORE Gorini 6

CREMONESE (3-5-2)

Sarr 6; Antov 6, Ravanelli 6,5, Bianchetti 5,5; Ghiglione 5 (dal 14’ s.t. Sernicola 6), Pickel 6 , Castagnetti 6,5, Buonaiuto 6 (dal 40’ s.t. Collocolo s.v.), Zanimacchia 7 (dal 40’ s.t. Quagliata s.v.); Coda 5 (dal 28’ s.t Tsadjout 6), Okereke 5,5 (dal 14’ s.t. Vazquez 7)

PANCHINA Jungdal, Tuia, Lochoshvili, Abrego, Bertolacci, Valzania, Ciofani

ALLENATORE Stroppa 6,5



ARBITRO Camplone di Pescara 5,5

ASSISTENTI Raspolini 6 – Garzelli 6

AMMONITI Antov (Cr), Magrassi (Ci), Carissoni (Ci), Giraudo (Ci), per gioco scorretto, Pittarello (Ci) per proteste

NOTE paganti 1.587, incasso di euro 10.229; abbonati 1.767, quota di 6.463 euro. Tiri in porta 3-4. Tiri fuori 5-16. In fuorigioco 3-0. Angoli 4-7. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 6’