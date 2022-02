Serie B, Cittadella-Cremonese: curiosità e numeri tra le due squadre

Un po' di numeri, curiosità e statistiche tra Cittadella e Cremonese.

Assoluta parità al ?Tombolato? negli 11 confronti fra le due squadre: bilancio di 4 vittorie granata, 3 pareggi e 4 affermazioni grigiorosse tra impegni in Serie B e Lega Pro.

Il Cittadella è la squadra più ammonita della Serie BKT di quest'anno, con 66 cartellini gialli subiti dai veneti dopo 21 giornate. Agonismo da vendere. Al tempo stesso il Cittadella con Perugia e Alessandria, ha una delle panchine più "sterili" del campionato, con una sola rete segnata dai subentranti. In avvio ripresa il momento d'oro del Cittadella per andare in rete, con 8 marcature siglate tra 46? e 60? di gioco. Diesel. Gli uomini di Gorini sono in serie positiva da 11 partite: 4 le vittorie granata, 7 i pareggi, ma ben quattro sono stati raccolti nelle ultime quattro partite disputate, con l'ultima sconfitta datata 28 ottobre 2021, con il Parma corsaro al Tombolato con il risultato di 2 a 1. (di cui 4 nelle ultime 4 gare disputate), con ultimo k.o. datato 28 ottobre scorso, 1-2 dal Parma al ?Tombolato?.

Sui singoli da segnalare come Mirko Antonucci sia il giocatore pluri-sostituito della Serie BKT 2021/22: 18 le sue uscite anzitempo dal campo in 21 giornate.

Per quanto riguarda i grigiorossi, c'è aria di festeggiamenti per Michele Castagnetti, che a Cittadella compie 100 gare con i cremonesi. 91 partite di Serie BKT ed 8 in Coppa Italia, con l'esordio risalente il 5 agosto 2018, Coppa Italia, Cremonese-Pisa 3-3 ai supplementari e qualificazione ai rigori per i toscani. Per Luca Ravanelli, oltre alla presenza 100 nel professionismo, sarà aria di derby. D'altronde per l'ex Padova sinora il bilancio racconta di 74 caps di Serie B, 17 in C, 6 di Coppa Italia e 2 in altri tornei con due maglie, giust'appunto Padova e Cremonese. Esordio assoluto il 30 luglio 2017, sempre nella coppa tricolore, in Padova-Rende terminata sul 2-1.

Se il Cittadella è la squadra più ammonita della categoria, la Cremonese è la squadra con più espulsione a favore in questa stagione, 5 in 21 partite. Inoltre gli uomini di Pecchia, con Pisa, Brescia e Lecce, hanno già raggiunto la doppia cifra in termini di vittorie in questa lega, con 11 affermazioni su 21 partite.

Cremonese in striscia positiva, in termini realizzativi, da 7 gare, con una media gol di più di 2 gol a partita. 16 reti in 7 gare, un bel biglietto da visita con il quale presentarsi in quel di Cittadella.