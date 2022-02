Serie b, Cittadella-Cremonese: le decisioni del giudice sportivo

Sono 11 gli squalificati per la ventunesimo turno della Serie B BKT. Nessun fermato per il Cittadella, con Elhan Kastrati che torna regolarmente a disposizione di mister Gorini dopo la giornata scontata in quel di Crotone. Due squalificati per quanto riguarda i rivali in campionato dei granata, la Cremonese: Lucas Sernicola ed Memeh Caleb Okoli. Gli altri out per il prossimo turno: Davide Adorni e Federico Proria (Brescia), Nicola Bellomo (Reggina), Emanuele Ndoj e Marco Carraro (Cosenza), Riccardo Chiarello (Alessandria), Morten Blom Due Hjulmand (Lecce), Luca Marrone (Monza) e Biagio Meccariello (Spal)

In diffida, in casa granata sempre il terzino destro Alessandro Mattioli e il trequartista Mirko Antonucci.