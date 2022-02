Serie B, Cittadella-Cremonese: l'ex Bonaiuto rinnova con i grigiorossi fino al 2024

Archiviata la vittoria con il Monza, la Cremonese si è riposata oggi, dopo l'allenamento di ieri al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. I grigiorossi torneranno ad allenarsi mercoledì alle ore 11.00, ma oggi a tenere banco a Cremona è la notizia del rinnovo di Cristian Bonaiuto con la maglia della Cremonese. Proprio come riporta il sito ufficiale della squadra lombarda: "U.S. Cremonese comunica il raggiungimento dell’accordo con Cristian Buonaiuto per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. In grigiorosso dal settembre 2020, il centrocampista finora ha disputato 51 partite tra campionato e Coppa Italia con la Cremo, collezionando 9 gol e 7 assist." Queste le sue dichiarazioni post firma: "Sono molto felice di poter continuare la mia esperienza al servizio della Cremonese. Ringrazio la società per la fiducia che ha voluto accordarmi e i tifosi della Cremo che sin dal mio arrivo mai mi hanno fatto mancare il loro sostegno."