Serie B, Cittadella-Cremonese: le pagelle della squadra di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo la sconfitta contro la Cremonese al Tombolato, nell'anticipo dell'11°giornata:

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 7; Salvi 6 (dal 24’ p.t. Giraudo 6), Pavan 6, Angeli 6, Carissoni 5; Vita 7, Branca 5 (dal 16’ s.t. Danzi 6), Amatucci 5,5 (dal 31 s.t. Mastrantonio s.v.); Cassano 6 (dal 31’ s.t. Carriero s.v.); Magrassi 5 (dal 16’ s.t. Maistrello 5,5), Pittarello 6

PANCHINA Maniero, Frare, Negro, Rizza, Saggionetto, Kornvig, Pandolfi

ALLENATORE Gorini 6

Kastrati 7: Alla Neuer su Zanimacchia al 18', decisamente positivo nei suoi interventi. Bucato da Ravanelli e Vazquez senza alcuna colpa.

Salvi 6: Strappa il pallone a Zanimacchia e si procura un problema all'inguine. Si spera in nulla di grave, ma alza bandiera bianca prima del tempo. (Dal 24’ p.t. Giraudo 6: Cartellino giallo dopo pochi minuti dall'ingresso in campo e alcuni disimpegni da brividi non lo mettono nella lista dei buoni. L'assist per il momentaneo pareggio di Vita è prezioso e tecnicamente una grande giocata).

Pavan 6: Si permette il lusso di fare una chiusura di tacco su Coda da applausi, roba da YouTube alla "Best of Sandro Nesta 1995-2012". Sta diventando un centrale con i fiocchi.

Angeli 6: La sua partita è da 7, ma si perde Vazquez in occasione del gol. Peccati di gioventù che costano caro, ma servono per fortificare in vista del futuro.

Carissoni 5: Per una volta l'anello debole del reparto. Zanimacchia sembra il Denilson versione Torneo di Francia 1997 e in velocità è imprendibile. Nella prima rete chiude in ritardo su Ravanelli, nel secondo gol non accorcia sull'assistman Quagliata. Saprà fare tesoro di una gara simile.

Vita 7 (IL MIGLIORE DEL CITTADELLA): In settimana l'aveva chiamata e la rete è arrivata puntuale dopo 2 traverse tra Ternana e Pisa. Nono marcatore diverso in stagione per Gorini, imprescindibile.

Branca 5: Perde 3 palloni non da lui e che potrebbero costare caro ai compagni. Gorini intuisce che non è serata e lo cambia. (Dal 16’ s.t. Danzi 6: Mette ordine in regia con rigore mondrianesco).

Amatucci 5,5: Nuovamente titolare dopo il Lecco, si fa apprezzare in fase di recupero palla, ma di inserimenti in zona gol nemmeno l'ombra. (Dal 31 s.t. Mastrantonio s.v.: Apporto ingiudicabile, nonostante la baraonda di emozioni finali).

Cassano 6: Si vede, gli avversari iniziano a curarlo in modo differente, ma per lui è indifferente. Alcuni strappi sono da giocatore da piano superiore, qualche sforzo in più in fase di non possesso è consigliabile: Castegnetti ha goduto di troppa libertà durante tutta la gara. (Dal 31’ s.t. Carriero s.v.: vale un po' il discorso fatto per Mastrantonio. Cerca di tenere alto il ritmo in una gara senza più una logica definita).

Magrassi 5: Il primo pallone toccato è al 30' del primo tempo, dopo aver percorso almeno 2 chilometri a vuoto. Già questo fa capire le difficoltà della serata. Ammonito fiscalmente, nella ripresa sciupa un'occasione propizia e viene riscucchiato dalla morsa difensiva della Cremonese. (Dal 16’ s.t. Maistrello 5,5: La squadra con lui in campo prova maggiormente il pallone alto. Fa tanto movimento e rispetto a Pisa è più presente nella manovra, ma senza esiti positivi).

Pittarello 6: La sua è la solita gara di sacrificio e devozione. Apre spazi per Vita e Cassano, cerca prove di dialogo con Magrassi e Maistrello, non lascia intatto un filo d'erba. Gli manca solo il gol, ma continuando così li troverà.

CREMONESE (3-5-2)

Sarr 6; Antov 6, Ravanelli 6,5, Bianchetti 5,5; Ghiglione 5 (dal 14’ s.t. Sernicola 6), Pickel 6 , Castagnetti 6,5, Buonaiuto 6 (dal 40’ s.t. Collocolo s.v.), Zanimacchia 7 (dal 40’ s.t. Quagliata s.v.); Coda 5 (dal 28’ s.t Tsadjout 6), Okereke 5,5 (dal 14’ s.t. Vazquez 7)

PANCHINA Jungdal, Tuia, Lochoshvili, Abrego, Bertolacci, Valzania, Ciofani

ALLENATORE Stroppa 6,5