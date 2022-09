Serie B, Cittadella: Dal Fabro "Ad Ascoli con la mentalità giusta"

Arrivato l'ultimo giorno di mercato di gennaio, Dario Del Fabro ci ha messo poco ad ambientarsi a Cittadella. Merito della sua grande esperienza ed adattabilità, merito delle sue prestazione sul campo in coppia con Frare. Dopo le prime due giornate in panchina, è tornato titolare con il Venezia andando anche vicino alla rete. Queste le sue dichiarazioni in vista della gara con l'Ascoli:

"Col Venezia avremmo meritato i tre punti. Ma è l’ennesima dimostrazione dell’alto livello di questo campionato, in cui al minimo errore vieni punito. Sono molto contento di essere tornato in campo. Con Frare abbiamo giocato tantissimo assieme nella scorsa stagione, per cui i meccanismi sono consolidati. Non nascondo che in ritiro mi sentivo appesantito, perché ho una struttura fisica importante e ho avuto bisogno di tempo per ritrovare il ritmo. L’errore sotto porta? Sono arrivato al tiro ragionando da difensore e per questo non mi sono fatto trovare pronto. Ma è un aspetto su cui devo migliorare, perché già nella passata stagione ho avuto diverse occasioni sui calci da fermo e non le ho sfruttate. L'Ascoli è un avversario che sta bene, che arriva a questo match in fiducia e che ha attorno un ambiente entusiasta. Noi andremo lì con grande umiltà e voglia di recuperare i punti persi. Si giocherà col caldo, perché saremo alla prima uscita pomeridiana, ma cambia poco per noi. L’importante è presentarsi in campo con la giusta mentalità."