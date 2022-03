Serie B, Cittadella: Dal Fabro "A Pisa servirà cazzimma, spirito battagliero e crederci, per portare a casa il risultato"

Dal 31 gennaio ad oggi, sono ben 8 le partite disputate da Dario Del Fabro sulle 10 giocate dal Cittadella dal momento del suo arrivo. Impatto migliore con la realtà murata non ci poteva essere per il nativo di Alghero, 27 anni giovedì prossimo. Tante esperienze in giro per l'Europa lo hanno fatto maturare, migliorare e donato a mister Gorini l'erede perfetto di quel Adorni oramai lontano ricordo dalle parti del Tombolato.

Sulla gara contro la Reggina e un auspicio di miglioramento sottoporta: "Sul salvataggio sono stato bravo e fortunato. In quei casi è un terno al lotto ed è un attimo fare autogoal. Alla fine ho fatto il compito del difensore, aiutare la squadra in una situazione difficile. In queste partite sono stato sfortunato, perché potevo fare qualche cosa più anche in zona gol. Ho sempre un'occasione e potevo essere un po' più cinico. Non riesco a fare gol e sono molto arrabbiato con me stesso. Potevo essere già a quota 2 o 3 se fossi stato un po' più fortunato. Speriamo arriva la rete il prima possibile, per aiutare la squadra anche da quel punto di vista."

Sulle assenze in attacco, ma non solo: "Purtroppo abbiamo perso Okwonkwo e Tounkara per tanto tempo. Erano due giocatori molto importanti per caratteristiche e stile di gioco, ma abbiamo anche altri ottimi giocatori in avanti. Abbiamo dimostrato di mandare in gol tanta giocatori, anche prima del mio arrivo. Ora c'è da lavorare e aiutare gli attaccanti dal punto di vista realizzativo."

Zona Playoff distante quattro punti, meglio non pensarci: "Noi andiamo avanti per la nostra strada. In Serie B non si possono fare calcoli. Possiamo solo ragionare partita dopo partita e dare il massimo in ogni gara, cercando di portare a casa i 3 punti in ognuna delle prossime otto gare che ci attendono. Poi tireremo le somme. Come dicono sempre mister Gorini e il direttore Marchetti, noi siamo il Cittadella. Se giochiamo come sappiamo e come abbiamo fatto negli ultimi anni, i risultati e gli obiettivi prefissati, li raggiungeremo senza problemi. L'importante è restare uniti e compatti, senza farci troppe paranoie e pensieri."

Gara dell'ex per lui, che ha giocato in Toscana nel 2016/2017: "A Pisa sono legato tantissimo. Quell'annata ho imparato tanto come giocatore e come uomo. Ho incontrato mister Gattuso che mi ha dato tanto e considero come un mentore per me. Sono molto legato alla tifoseria del Pisa che mi accolse con entusiasmo e mi fece sentire importante. Per me la stagione di Pisa è stata una stagione di crescita ed emozioni. Mi ritroverò di fronte Masucci, che nel frattempo è diventato il capitano, Birindelli e il presidente Corrado con il figlio. È un ambiente famigliare. Mi sento ancora con Masucci, seguivo il Pisa prima di tornare in Italia. Sonc contento per i pisani che dopo tante agonie e risultati altalenanti stiano disputando un buon campionato. Adesso la mia casa è il Cittadella ed occhi e cuore sono solo per la maglia granata. Andremo a Pisa per fare una battaglia sportiva e cercare di portare a casa dei punti."

Sul Pisa attuale: "Non pensavo, inizialmente, che il Pisa potesse fare questo tipo di campionato. L'anno scorso avevano finito crescendo, ma niente di speciale. Hanno mantenuto l'organico, l'identità e gli automatismi, un po' sulla falsariga degli anni scorsi del Cittadella, vuol dire tanto e i risultati si stanno vedendo adesso. Aggiungendo un pizzico di qualità hanno alzato l'asticella e con il mercato di gennaio hanno aggiunto spesso in rosa, alzando il livello. A mister D'Angelo piace giocare in avanti, fare battaglia in mezzo al campo, dare intensità ed aggressività. Usano il nostro stesso sistema di gioco e sarà una partita tra due squadre a specchio. Chi avrà più cazzimma, sarà più battagliero e ci crederà di più, porterà a casa il risultato."

Recuperi importanti in vista della gara di domenica: "Abbiamo recuperato tutti gli influenzati. In queste ultime partite siamo stati penalizzati da questo virus, ma ora stiamo recuperando. Siamo carichi e concentrati per Pisa. Con Manuel Pascali ci siamo sentiti. Lui era molto contento e mi ha dato qualche dritta. È stato molto gentile. Parla sempre molto bene di Cittadella, è una piazza che gli è rimasta nel cuore. Pascali è una persona molto carismatica, buona, dà sempre tutto per i compagni e la società per cui gioca."

Peccato per la Juventus, ma ora testa solo al Cittadella: "Ieri ho visto la partita della Juventus, mi dispiace perché come italiano speri che un nostro team vada avanti in Europa e raggiunga traguardi importanti per portare alto l'onore dell'Italia. Sono grato alla Juventus per questi anni perché ho avuto l'opportunità di fare esperienze formative a determinati livelli, quindi sarò sempre legato ai colori bianconeri. Ora sono molto legato al Cittadella e darò tutto per ripagare la fiducia che mi stanno dando il mister e il direttore Marchetti. Mi sento a casa a Cittadella."