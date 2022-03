Serie B, Cittadella: Daniele Donnarumma "L'obiettivo playoff si può raggiungere"

Da Gragnano con tanta fame e voglia di farcela. A Daniele Donnarumma, il pendolino della fascia sinistra del Cittadella, le difficoltà non lo hanno mai spaventato. Anzi, se possibile, lo hanno sempre gasato. Per uno cresciuto nelle giovanili del Napoli e figlio della gavetta più dura, questo mese di Aprile in arrivo, non può fare altro che galvanizzarlo. Dopo le 32 presenze dello scorso anno, condite da 8 assist, quest'anno con Gorini sta vivendo una stagione di alti e bassi. Nessuna titolarità garantita ed appena un assist, in Coppa Italia contro il Cagliari, ma ora arriva il suo mese. Proprio la scorsa stagione con coach Venturato, la freccia granata siglò la bellezza di 4 passaggi vincenti ai suoi compagni tra il 10 aprile e il 10 maggio. Chissà che non sia un segnale benaugurante per il suo rush finale stagionale, con un sogno nemmeno troppo nascosto: entrare nuovamente in zona playoff con i suoi compagni.

"C'è un po' di delusione per i risultati recenti, ma sto bene. La ripresa sta andando bene e abbiamo guardato in video gli errori fatti nelle ultime partite. Ovviamente sul campo stiamo lavorando e ricaricando le batterie, con il pensiero sempre rivolto alla Ternana. Da un lato questa sosta ci voleva perché siamo stati falcidiati nelle ultime gare da problemi influenzali ed abbiamo fatto fatica ad allenarci in gruppo. Dall'altro lato, c'è grande rivalsa e voglia di tornare sul campo e riscattarci. In questo periodo abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo e vogliamo dimostrare di non essere quelli delle ultime partite."

Cinque partite senza vittorie, cosa sta mancando al Cittadella: "Sicuramente ci sta mancando qualcosa in fase offensiva. Tra le prime dieci siamo una delle squadre con il peggior attacco. Tutto parte da dietro e si sviluppa fino in avanti. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e nel fare la scelta giusta negli ultimi 20-30 metri. Gli infortuni hanno pesato ed influito, perché Tounkara ed Okwonkwo hanno caratteristiche uniche in rosa. Ora l'unica punta di peso è Beretta, mentre gli altri hanno caratteristiche differenti. Dobbiamo cercare di dare di più, per dimostrare che valiamo di più e posizioni diverse in classifica."

Playoff solo a cinque punti con due scontri diretti a disposizione e un campionato molto equilibrato: "L'obiettivo playoff si può raggiungere, altrimenti non ha senso che giochiamo queste prossime sette partite. Come minimo dobbiamo provarci fino alla fine, fino a quando la matematica non ci condannerà. Se siamo quelli di Lecce o Frosinone, possiamo vincere con chiunque. Con la Ternana sarà molto difficile. L'episodio farà la differenza come a Pisa. L'equilibrio è inaspettato un po' per tutti. Così livellato non si era mai visto. Per questo motivo dobbiamo credere nei playoff. Bastano due-tre vittorie di fila per rimetterti in careggiata."

Il dualismo con Benedetti e il suo errore contro il Monza: "In ogni squadra che si rispetti ci deve essere una sana competizione nei ruoli. La concorrenza fa bene, perché non ti fa adagiare sugli allori. Dopo l'errore di Monza tutta la squadra mi è stata vicino. La differenza tra il Cittadella e altre squadre è proprio il gruppo. Siamo veramente affiatati."

Il gruppo per uscire dal momento difficile: "Non abbiamo il singolo che ci risolve la partita. Siamo una squadra che fa affidamento sul collettivo. Se viene meno quest'aspetto, poi facciamo fatica."

L'esonero di mister Inzaghi dalla panchina di Brescia: "Sin da quando l'avevano ingaggiato in estate c'era questo tira e molla. Con Cellino come presidente certe cose vanno messe in preventivo. Ovviamente fa strano vedere una squadra in lotta per la A diretta e in piena zona playoff esonerare il tecnico."