Serie B, Cittadella: Dario Dal Fabro "Un sogno nel cassetto: andare in Serie A con il Cittadella"

Gli ultimi tre anni in Erasmus calcistico tra Scozia, Olanda e Belgio, poi a meno ventiquattro ore dalla chiusura del mercato ecco l'approdo in Italia, nel profondo nordest. Cittadella, provincia di Padova. Per Dario Dal Fabro, sardo giromondo, forse è arrivato il momento di mettere radici (si spera).

Come è nata la trattativa con il Cittadella: "Premetto che in Belgio stavo giocando titolare. Quando un paio di settimana fa il mio procuratore mi ha chiamato che il Cittadella era sulla mie tracce ho detto di si. Poi c'era da aspettare che il direttore Marchetti facesse un po' di manovre e attendere che la situazione si sbloccasse."

L'erede di Adorni: "Questo lo dirà solo il campo. Io sono felice di essere qui. Per è una grande opportunità, in un campionato che conosco. Sono molto più maturo rispetto agli inizi. Adesso per me è il momento di dimostrare quanto ho fatto all'estero. In rosa ci sono tanti difensori di valore come Romano Perticone, Domenico Frare, giovani di qualità. Sicuramente ci sarà da lavorare duro per prendere il posto in squadra. Conoscevo Luca Maniero, perché abbiamo giocato nelle nazionali giovanili e poi Lores Varela, perché abbiamo condiviso l'esperienza in B al Pisa con mister Rino Gattuso. Molti li conosco perché ci ho giocato contro, di vista conosco quasi tutta la squadra."

Pronto per giocare sabato: "Sono pronto a scendere in campo. Nel campionato belga ho giocato tutte le partite, non mi manca il ritmo gara."

Descrizione tecnica: "Mi sento più un centrale marcatore, sono un difensore a cui piace la marcatura, il duello, lo scontro fisico e il gioco aereo. Non disdegno nemmeno il palleggio da dietro, ma sono un centrale fisico, queste sono le mie qualità principali."

Le aspettative sul prestito biennale a Cittadella: "Tra un anno e mezzo scadrà il mio contratto con la Juventus. Lavorerò duro perché il Cittadella, magari, trasformi questo prestito di un anno e mezzo in un trasferimento definitivo. Questo è il mio obiettivo, oltre ad un sogno nel cassetto: andare in Serie A con il Cittadella."

Il punto sulla squadra e sul campionato: "La B è molto equilibrata e il Cittadella, da diversi anni, è una realtà importante. Ha fatto diverse finali di playoff per andare in serie A ed è una società che sa quello che vuole. Il Cittadella dirà la sua in questo campionato, come ha sempre fatto, e con il tempo speriamo di essere un pizzico più fortunati rispetto gli ultimi anni."

Numero scelto: "Ho preso il numero 5. È un numero a cui sono molto legato, che mi ha seguito in tutto il mio percorso di formazione, prima dell'approdo nel calcio professionistico. La mia fidanzata è anche nata il 5, quindi c'è un motivo in più per sceglierlo. In più lei è qui con me e siamo molto felici, perchè lei è di Ferrara, città molto vicina a Cittadella e vicina alla sua famiglia."

Esperienze all'estero, crescita ma non solo: "Alla fine erano anno che calpestavo i campi della serie B, ma volevo mettermi alla prova con esperienze nuove. Sono andato all'estero per una questione formativa. Sono stato in tre campionati diversi in cui mi sono completato e devo dire che ho migliorato il mio bagaglio tecnico. Un coro al Kilmarnock? Si è vero, sono molto legato ai tifosi scozzesi e alla squadra perché mi hanno dato tanto. È stata una bella esperienza, tanto che in Scozia sono ancora molto attenti al mio percorso calcistico."

Manuel Pascuali, idolo del Kilmarnock, ma anche del Cittadella: "Lui era un idolo in Scozia, capitano per diverse stagioni. Lo conosco molto bene, abbiamo avuto un percorso molto simile. Lui è entrato addirittura nella Hall Of Fame del Club. Ci siamo sentiti quando ho firmato qui, mi ha fatto l'in bocca al lupo ed era contento della mia scelta. Sicuramente mi darà tanti consigli."

Il lascito di mister Gattuso, suo allenatore al Pisa: "Con Gattuso, ogni tanto, ci sentiamo per messaggio. Gattuso per me è stato importantissimo nel mio percorso di crescita. Mi ha fatto migliorare tanto e sono grato per quello che fece con me."

L'impatto con mister Gorini: "È un allenatore molto preparato, che sa quello che vuole. Molto bravo tatticamente e poi è stato un difensore centrale, sicuramente a me e i miei compagni di reparto potrà insegnarci tanto. È un allenatore che sta facendo benissimo in questo campionato, quindi mi sembra tutto molto positivo."

Oltre il campo: "Sono un ragazzo molto tranquillo. La famiglia è la cosa più importante, a cui sono estremamente legato. Ho diversi hobby, sto completando il percorso di studi, sono in specialistica a Scienze Motorie indirizzo Management, sono una persona semplice."