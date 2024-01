Serie B, Cittadella: le date e gli orari degli impegni granata fino a marzo

Sei vittorie negli ultimi otto impegni e due pareggi consecutivi in trasferta, permettono al Cittadella di cominciare l'anno nuovo con il sorriso e soprattutto in zona playoff. 33 i punti raccolti, quarto posto in classifica a -2 dalla A diretta e un girone di ritorno alle porte che promette di essere vibrante e spettacolare. Si parte sabato 13 gennaio alle ore 14:00 al Tombolato contro il Palermo di Corini, tra le squadre più attese in questa seconda parte di campionato e sconfitto lo scorso 11 novembre grazie al gol nel recupero di Pandolfi.

I siciliani hanno chiuso l'anno vincendo 3 a 2 contro Cremonese, dando una bella sterzata alla graduatoria e risalendo in classifica al sesto posto. Insomma, gli ingredienti per uno scontro diretto ad alto coefficiente di bellezza - con punti pesantissimi in palio - ci sono proprio tutti.

Dopo i rosanero, a gennaio c'è la trasferta contro la Ternana di mister Breda, sempre impantanata nei bassifondi, ma decisamente vogliosa di rialzarsi e soprattutto la Sampdoria di Pirlo al Tombolato. Febbraio invece sarà un mese molto affollato di impegni, con ben 5 gare in 25 giorni. Brescia, Parma, Spazia, Catanzaro e Venezia saranno le rivali, con tre impegni fuori casa e due interni.

Dagli allenamenti arrivano buone notizie per Gorini. Baldini ha ripreso a lavorare con i compagni, al pari di Amatucci. Entrambi si candidano per essere disposizione del tecnico granata in vista della gara contro l'11 di Corini alla ripresa.

Questo il calendario delle prossime sfide del Cittadella:

20ª giornata: CITTADELLA – Palermo • sabato 13 gennaio ore 14.00

21ª giornata: Ternana – CITTADELLA • sabato 20 gennaio ore 14.00

22ª giornata: CITTADELLA – Sampdoria • domenica 28 gennaio ore 16.15

23ª giornata: Brescia – CITTADELLA • sabato 3 febbraio ore 14.00

24ª giornata: CITTADELLA – Parma • sabato 10 febbraio ore 14.00

25ª giornata: Spezia – CITTADELLA • sabato 17 febbraio ore 14.00

26ª giornata: CITTADELLA – Catanzaro • sabato 24 febbraio ore 14.00

27ª giornata: Venezia – CITTADELLA • mercoledì 28 febbraio ore 20.30

28ª giornata: CITTADELLA – Pisa • domenica 3 marzo ore 16.15 ?