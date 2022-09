Serie B, Cittadella: le date e gli orari delle prossime gare della squadra di Gorini

La Lega B ha ufficializzato date e orari delle prossime partite del Cittadella del campionato di Serie BKT 2022/23. Otto punti dopo le prime sei gare, vedono la squadra di Gorini sulla parte destra della classifica. Si riparte ad ottobre con la Ternana al Tombolato, una settimana dopo il Brescia in trasferta e subito dopo la sfida con il grande ex Venturato, di ritorno per la prima volta nella città murata. Dopo il momento amarcord, doppia trasferta a Palermo e Perugia, salvo tornare in casa a Novembre contro il Modena. Si conclude il tour de force al Tardini di Parma e con il Cosenza in casa domenica 27 novembre alle 15:00 in terra veneta.

Di seguito in dettaglio gli impegni granata:

7ª giornata • CITTADELLA | Ternana • sabato 1 ottobre ore 14.00

8ª giornata • Brescia | CITTADELLA • sabato 8 ottobre ore 14.00

9ª giornata • CITTADELLA | Spal • sabato 15 ottobre ore 14.00

10ª giornata • Palermo | CITTADELLA • domenica 23 ottobre ore 16.15

11ª giornata • Perugia | CITTADELLA • domenica 30 ottobre ore 16.15

12ª giornata • CITTADELLA | Modena • sabato 5 novembre ore 14.00

13ª giornata • Parma | CITTADELLA • sabato 12 novembre ore 14.00

14ª giornata • CITTADELLA | Cosenza • domenica 27 novembre ore 15.00