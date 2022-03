Serie B, Cittadella: le decisioni del giudice sportivo

Sono ben dodici gli squalificati dopo il trentunesimo turno della Serie B BKT. Mister Gorini dovrà rinunciare a ben due pedine, Domenico Frare e il capitano Simone Branca per l'impegno casalingo contro la Ternana. In diffida, oltre a Kastrati e Perticone, ecco aggiungersi Tommaso Cassandro. Ultima giornata da scontare per Marino Defendi per gli umbri di mister Lucarelli,

Gli squalificati tutti per un turno sono: Pedro Pereira e Salvatore Molina (Monza), Sanasi Sy e Michele Rigione (Cosenza), Marius Marin e Lorenzo Lucca (Pisa), Federico Casarini (Alessandria), Elias Cobbaut (Parma), Francesco Deli (Pordenone), Przemyslaw Szyminski (Frosinone).