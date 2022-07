Serie B, Cittadella: domani il primo giorno di ritiro, 280 gli abbonati

Mercoledì 13 luglio primo giorno di scuola per il Cittadella a partire dalle ore 17.00 per iniziare la preparazione in vista del campionato di Serie B 2022-2023. I ragazzi di mister Gorini lavoreranno a Cittadella per una settimana e mezza, prima del via al ritiro di Lavarone a partire dal 23 luglio. Venerdì 22, alle ore 20.30 ci sarà la presentazione della squadra granata in Piazza Pierobon. Queste le date delle prossime settimane degli uomini di coach Gorini:

22/07: Presentazione in piazza Pierobon

23/07: Partenza per il ritiro di Lavarone

Amichevoli in ritiro del Cittadella:

DOMENICA 24/7 – Cittadella vs Alpre Cimbra (selezione dell’Altopiano)

MERCOLEDÌ 27/7 – Cittadella vs Bozner (Eccellenza)

SABATO 30/7 – Cittadella vs Trento (Serie C)

DOMENICA 31/7 – Cittadella vs Luparense (Serie D)



05/08: Lecce – Cittadella (Coppa Italia) ore 21.00

13/08: via al campionato

Intanto grande entusiasmo per i tifosi con già ben 280 abbonati in soli due giorni per la società granata. Ricordiamo che fino al 16/07 lo spazio per gli abbonamenti è esclusivamente riservato alle prelazioni.