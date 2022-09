Serie B, Cittadella: Domenico Frare "Prestiamo attenzione alle qualità della Ternana"

C'è da ripartire, resettando, in casa Cittadella. La sosta è oramai agli sgoccioli. Sabato si torna in campo al Tombolato per la settima gara di campionato. Avversario di giornata la Ternana di mister Lucarelli. Un avversario da prendere con le pinze, con il devastante Partipilo pericolo numero per la retroguardia granata. Ad alzare il muro ci sarà sicuramente Domenico Frare, leader tecnico e nello spogliatoio del Cittadella. Queste le sue dichiarazioni:

"Affronteremo una squadra con valori importanti, che può colpire in ogni momento. Dovremo in particolare prestare attenzione alle loro qualità, consapevoli che servirà certamente qualcosa in più rispetto alla trasferta con la Reggina. La pausa di due settimane ci è servita per capire bene cosa non sia andato per il verso giusto al 'Granillo', nonostante la voglia di tornare subito in campo fosse tantissima. Gli allenamenti sono fondamentali perché ti permettono di focalizzarti sui particolari, ma quando arrivano sconfitte del genere la cosa che preme è quella di rifarsi immediatamente. Vuoi dimostrare a te stesso e ai tifosi che si è trattato di un incidente di percorso. Ad ogni modo abbiamo lavorato bene, vogliamo assolutamente rifarci. Penso che a Reggio il problema principale sia stato l'approccio. Io credo sempre che sia la squadra nella sua totalità a dover fare autocritica quando una gara va male, anche perché la fase difensiva coinvolge ogni reparto e non solo quello arretrato. Perticone? Mi ritengo una persona fortunata perché ho conosciuto un uomo di spessore, sia dentro che fuori dal campo. Ci unisce una grande amicizia, ci confrontiamo spesso anche su tematiche non inerenti al calcio. Per quanto mi riguarda, invece, sono felice di essere uno dei punti di riferimento, ormai sono qua da diversi anni e cerco sempre di essere un esempio per i compagni, specie per i più giovani."