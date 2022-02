Serie B, Cittadella: Domenico Frare "Siamo felici di non aver subito gol a Crotone"

Da anni è uno dei punti di forza della difesa granata, con un discreto feeling per il gol - nonostante il ruolo - e soprattutto con i piedi sempre ben piantati a terra. Con l'anno nuovo ha ritrovato la titolarità nel cuore della retroguardia, segnando al Vicenza al rientro dalla sosta forzata, ma soprattutto murando gli attaccanti avversari con Cosenza e Crotone. Risultando sempre tra i migliori in campo. Queste le sue parole a due giorni dal pari dell'Ezio Scida:

Sulla gara di Crotone: "Da difensore quando non subisci gol è sempre una cosa positiva e in più abbiamo tenuto in termini di solidità. Siamo stati imprecisi tecnicamente in alcuni frangenti e potevamo fare meglio la fase offensiva, sicuramente. Ci portiamo a casa un punto importante, perchè a Crotone è sempre difficile giocare. La classifica dei calabresi non rispecchia il valore della squadra. Ci sta andare in difficoltà, ma questo pareggio ora sta a noi valorizzarlo sabato contro la Cremonese. È un punto che ci dà consapevolezza nella fase difensiva. Sappiamo che dobbiamo migliorare alcuni aspetti a livello offensivo."

Undici risultati consecutivi, con tanti pari negli ultimi due mesi: "La vittoria manca, ma non è facile in questo campionato portare a casa i tre punti. C'è un livellamento generale, soprattuto ora che siamo nei momenti più importanti della stagione. Qualcosa ci manca, altrimenti avremo vinto queste ultime gare, anziché pareggiarle. Dobbiamo crescere offensivamente. Riuscire ad avere altre soluzioni, integrando le idee che abbiamo già, dare più fluidità e flessibilità all'azione."

Nuovamente senza reti, cosa che non accadeva da fine ottobre contro il Monza: "Il Crotone gioca in un modo difficile da fronteggiare. È una squadra di gamba, che pressa, rompe il gioco, aggressiva. Non siamo riusciti a sviluppare le manovre che avevamo preparato e che solitamente facciamo. È stata una delle pecche che abbiamo avuto. Sapevamo che loro pressavano molto alti e che ci concedevano tanta profondità, che avremmo dovuto sfruttare. Nel primo tempo abbiamo provato a farlo, ma non nel modo giusto e questo ci ha penalizzato perchè abbiamo speso e corso tanto. Abbiamo sprecato tante energie e tutto questo influenza sulla lucidità in possesso palla. Nella ripresa è calata l'intensità calabrese, perché non potevano reggere così forte tutta la partita. Potevamo fare meglio nello sviluppo dell'azione perché eravamo meno pressati, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni."

Lores Varela, Laribi, cosa possono dare in più alla squadra: "Entrambi danno imprevedibilità. Sono giocatori di qualità e abituati a giocare in serie B e a giocare come facciamo noi. Inserirli non è stato difficile. Sono anche dei bravi ragazzi, che abbiamo accolto in gruppo a braccia aperte, e ci danno ancora più entusiasmo, voglia di stupire e imprevedibilità in fase offensiva."

Analisi sui quattro nuovi acquisti: "Tutti hanno tanta voglia di imparare, di mettersi in gioco, di conoscere l'ambiente. Noi li stiamo aiutando ad integrare e questo è un punto di inizio per fare un buon finale di campionato."

Reparto difensivo sotto osservazione con Dal Fabro e Visentin: "Sappiamo quanto vale Adorni, ma sono arrivati due ragazzi forti che ci daranno una mano per il resto del campionato. Hanno anche loro esperienza, anche se sono giovani. E poi hanno voglia di fare, sicuramente aiuteranno la rosa. Credo che entrambi possono integrarsi con me e Perticone, perché sono funzionali al nostro gioco. Credo che già dopo questa settimana di allenamenti riusciranno ad integrarsi ancora di più nel nostro sistema di gioco e mentalità. La partenza di Adorni ne eravamo a conoscenza leggendo i giornali. Parlo personalmente, ci siamo sempre trovati bene tra noi e continueremo a sentirci. Ci mancherà assolutamente, ma questo è il calcio ed è sempre in continua evoluzione."

Ancora sul Crotone: "Gare come quello dello Scida, per un difensore, sono belle e stimolanti. Ci stanno queste gare in serie B, il livello è alto e bisogna sempre attenti. Non si può mai concedere nulla e stare concentrati. Siamo felici di non aver subito gol, oltre per l'applicazione nella fase difensiva, anche per Maniero. Abbiamo stretto i denti e siamo felici anche per lui. Dopo un po' di sofferenza, alla fine dei 90', ho tirato dentro di me un urlo liberatorio."