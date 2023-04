Serie B, Cittadella: Elhan Kastrati "Siamo pronti alla battaglia da qui alla fine"

Insuperabile, imbattibile. In giornate come quelle del Braglia, Kastrati è un muro di gomma, tra i migliorimigliori interpreti della categoria. Il pareggio del Cittadella a Modena porta la sua firma con almeno 5 super interventi, una parata di faccia su Armellino e un apporto decisivo per i suoi compagni. Dopo la battuta a vuoto contro il Perugia, il muro di Krüme è tornato a parare tutto e vuole portare in porto sana e salva la nave granata.

Una saracinesca a Modena. Ero molto carico, ci voleva una gara simile. L'intervento più complicato è stato il cross in mezzo di Falcinelli per l'accorrente Magnino. Il pallone ha rimbalzato lì davanti, mentre i tiri di Silvestri ed Armellino erano centrali. Quando faccio il mio ed aiuto la squadra a non prendere gol sono contento.

Analisi sulla gara del Braglia. Potevamo vincere come perdere. Le occasioni le abbiamo avute, ma non siamo riusciti a segnare. Un punto in trasferta non ci fa male. Quando non si vince è importante non perdere, soprattutto in questa fase del campionato. Ogni punto sarà importantissimo. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Nel primo tempo siamo stati più pericolosi, mentre nella ripresa il Modena ha dimostrato la sua forza. Siamo tornati a non prendere gol, dopo alcune partite in cui abbiamo subito troppi gol. Dovevamo dare un segnale in questo senso a livello difensivo.

Difesa nuovamente impermeabile dopo 7 gol subiti nelle 3 gare precedenti. Contro gli uomini di Tesser è stata una buona prova di tutti i miei compagni. Perticone e Frare hanno fatto due scivolate importanti salva risultato. Dopo la sosta ci siamo regolati dietro e ci siamo ricompattati. Poi davanti qualcosa lo creiamo sempre, peccato per le due occasioni di Antonucci.

Il problema del gol. Per quanto possiamo tenere dietro, servono i gol. Ultimamente non siamo stati equilibrati. Quando abbiamo segnato tanto, abbiamo anche subito tanto e al contrario. Dobbiamo riequilibrare le cose se vogliamo ottenere qualche risultato positivo in più. Mancano i gol dei difensori centrali su corner. Forse è arrivato il momento di farne qualcuno.

Rush finale salvezza. Ora è dura fino alla fine. Le gare sono sempre più difficili e chiuse, con squadre che cercano di sbagliare il meno possibile. Sarà una battaglia da qui alla fine, ma noi siamo pronti a questo.

L'importanza dei calci piazzati. Importantissimi in ogni momento del campionato. Un terzo dei gol in B arriva da queste situazioni di gioco. Noi dobbiamo essere più bravi sfruttare quelli a favore, mantenendo alta l'attenzione su quelli a sfavore. Solo il Perugia ci ha segnato su corner nelle ultime partite. Serve essere più pericolosi in avanti.

A Pasquetta ecco il Parma. In questo momento della stagione è la più importante. Noi ce la metteremo tutta per vincere, in un modo o in un altro.

Sempre nel giro della nazionale albanese, anche con il cambio di CT. È sempre una soddisfazione ed un orgoglio. Se giochi o non giochi non è importante, ma quello che conta è essere lì. Dall'ultima convocazione mi sono portato un po' di entusiasmo. C'era un'atmosfera positiva che mi ha stimolato al ritorno in Italia.