Serie B, Cittadella: le entrate e le uscite del mercato granata

Icardi alla Feralpi Salò, Thioune in prestito agli svizzeri dell’Yverdon-Sport, mentre per il difensore Bassano c’è stata la rescissione. È stato un ultimo giorno di mercato molto intensa in uscita per il direttore generale Marchetti, protagonista con il suo Cittadella di una sessione estiva di mercato all'insegna dell'oculatezza e dell'attenzione ai conti. L'ultimo acquisto, l'attaccante Magrassi, un giocatore che serviva "Una punta strutturata fisicamente e che attacca la profondità. Ci dà ancora più alternative in avanti", il commento del digì Stefano Marchetti. "Nel complesso sono contentissimo di questa sessione. Sono arrivati elementi mirati e importanti. Ora sarà il campo a parlare».

Di seguito gli acquisti e le uscite:

ARRIVI Asencio (a, Lecce), Embalo (a, Eupen), Carriero (c, Avellino), Felicioli (d, Ascoli), Magrassi (a, Entella)

PARTENZE Okwonkwo (a, Bologna), Laribi (c, Reggina), Benedetti (d, Pordenone), Tavernelli (a, Novara), Icardi (c, Feralpisalò)