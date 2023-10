Cittadella, l'esame Ternana da superare a pieni voti prima della sosta

Una partita per capire cosa vuole diventare da grande il Cittadella. Così si può presentare la sfida che attende gli uomini di Gorini tra qualche ora al Tombolato. Avversario di giornata la rivitalizzata Ternana di Cristiano Lucarelli, vittoriosa nelle ultime due campagne al Tombolato e alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona salvezza. Calcio d'inizio alle 16:15.

QUI CITTA. Vero, 12 punti dopo 8 partite sono un bottino decisamente ricco ed appagante, soprattutto se nel tuo percorso affronti compagini, tra le altre, come Parma, Bari, Venezia, Sampdoria, Como e Catanzaro. A Cittadella si respira l'atmosfera serena dei giorni migliori, ma Gorini - a ragione - non può e non vuole stare tranquillo. I motivi? Almeno 2: non si fida della Ternana e vuole arrivare alla sosta a quota 15, per certificare quanto di buono fatto in questo primo quarto di stagione e mettere fieno in cascina in vista dell'avanzare dell'autunno. La rimonta contro il Lecco ha regalato al gruppo una settimana di tranquillità, ma Branca e compagni sanno che non possono permettersi cali di concentrazione contro una rivale, come la Ternana, apparsa in decisa ripresa nell'ultimo turno di campionato contro la Reggiana.

QUI TERNANA. 98 anni di storia compiuti lo scorso 2 ottobre e un Lucarelli categorico in conferenza stampa: servono punti e alla svelta per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica. C'è da dire che l'ex Padova, da allenatore, contro la squadra del Goro non ha mai perso, raccogliendo 1 pareggio in Umbria e 2 vittorie in Veneto. La Fere, come chiamata affettuosamente dai suoi supporter, arriva nell'Alta Padovana con numeri in trasferta decisamente poco invidiabili: sono diciotto le gare consecutive senza gioire fuori casa, con appena cinque pareggi all'attivo e ben tredici sconfitte, di cui sette consecutive, contando anche la Coppa Italia di quest'estate. L'assenza di Favilli al centro dell'attacco pesa, anche se Dionisi è molto più di una semplice alternativa.

I PRECEDENTI. 12 i precedenti al Tombolato con la Ternana con 4 vittorie per il Cittadella, 6 pareggi e 2 vittorie umbre, proprio negli ultimi due campionati. Di seguito tutti i risultati:

2000/01 – Cittadella-Ternana 3-1 (Serie B)

2001/02 – Cittadella-Ternana 2-2 (Serie B)

2005/06 – Cittadella-Ternana 0-0 (Coppa Italia)

2007/08 – Cittadella-Ternana 1-1 (Serie C1)

2012/13 – Cittadella-Ternana 1-0 (Coppa Italia)

2012/13 – Cittadella-Ternana 1-0 (Serie B)

2013/14 – Cittadella-Ternana 2-2 (Serie B)

2014/15 – Cittadella-Ternana 0-0 (Serie B)

2016/17 – Cittadella-Ternana 2-0 (Serie B)

2017/18 – Cittadella-Ternana 1-1 (Serie B)

2021/22 – Cittadella-Ternana 1-2 (Serie B)

2022/23 - Cittadella-Ternana 0-2 (Serie B)

LE PROBABILI FORMAZIONI.

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Pittarello, Magrassi



Emergenza in difesa in casa Cittadella, con il forfait di Giraudo che si aggiunge a quello di Frare. Uomini contati e scelte obbligate per il Goro, che davanti a Kastrati conferma la linea difensiva vista contro il Lecco e composta da Salvi, Pavan, Angeli e Giraudo. In mezzo al campo intoccabili Vita e Branca, mentre in quattro si giocano le restanti due maglie a disposizione. Carriero ed Amatucci come mezzala sinistra, Tessiore e Cassano sulla trequarti. In avanti fiducia al "pesce rosso" Pittarello. Al suo fianco più chance per Magrassi rispetto a Maistrello



Questi i convocati di Gorini:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Angeli, Salvi, Pavan, Carissoni, Rizza

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Branca, Vita, Saggionetto, Tessiore, Kornvig, Amatucci

Attaccanti: Maistrello, Magrassi, Cassano, Pittarello, Baldini, Sanogo, Pandolfi



Ternana (3-4-1-2)

Iannarilli; Diakité, Capuano, Celli; Casasola, Luperini, Labojko (Pyythiä); Falletti; Dionisi, Raimondo



Confermata la difesa a 3 in casa Fere, i dubbi sono in mediana e in attacco. Labojko o Pyythiä ad affiancare Luperini, mentre in avanti Favilli alza bandiera bianca, c'è pronto l'ex Ascoli e Frosinone Dionisi. Occhio ai guizzi del giovanissimo prodotto della cantera del Bologna Raimondo e al solito Casasola, in rete al Tombolato con la maglia del Perugia nel marzo scorso.

Questi i convocati di Lucarelli:

Portieri: Brazao, Iannarilli, Vitali

Difensori: Capuano, Casasola, Celli, Corrado, Diakité, Lucchesi, Mantovani, Sorensen, Travaglini

Centrocampisti: Alba Ramos, De Boer, Favasuli, Labojko, Luperini, Pyyhtiä

Attaccanti: Dionisi, Distefano, Falletti, Raimondo



Arbitra la gara Niccolò Baroni di Firenze. Il resto dello squadra arbitrale sarà composta dal 1° assistente il Sig.Daniele Bindoni di Venezia e dal 2° assistente Paolo Bitonti di Bologna. Quarto uomo il Sig.Leone di Barletta, con al V.A.R. il Sig.Matteo Gariglio di Pinerolo ed A.V.A.R. il Sig.Antonio Di Martino di Teramo.

Per il direttore di gara toscano 11 i precedenti con la squadra di Gorini. Il bilancio segna 3 vittorie granata, 4 pareggi e 4 sconfitte. I precedenti dell'arbitro fiorentino con la Ternana sorridono agli umbri: ben 5 vittorie (tra cui un 5-1 al Liberati proprio contro il Cittadella del 7 Aprile 2018), un pareggio e una sola sconfitta.

Il resto del turno - 9°giornata

Ieri, ore 20:30

Brescia-Feralpisalò 1-1

Oggi, ore 14:00

Cosenza-Lecco

Modena-Palermo

Reggiana-Bari

SudTirol-Catanzaro

Oggii, ore 16:15

Ascoli-Sampdoria

Cittadella-Ternana

Como-Cremonese

Venezia-Palermo

Domenica, ore 16:15

Spezia-Pisa



CLASSIFICA:

Parma 20, Palermo 16*, Venezia 15, Catanzaro 15, Como 14*, Modena 12*, Cittadella 12, Cosenza 11, Sudtirol 10*, Brescia 10**, Cremonese 10, Bari 9, Pisa 8*, Ascoli 8, Reggiana 7, Ternana 5, Spezia 5*, Feralpisalò 5, Sampdoria 3, Lecco 1***



* una partita da recuperare, ** due partite da recuperare, *** tre partite da recuperare

Dove guardare Cittadella-Ternana

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport numero 253 del satellite. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Ternana anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.