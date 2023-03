Serie B, Cittadella: gli eventi per il 50°anniversario della squadra granata

Una serata di sorrisi, musica, sorprese e presentazioni. Un gusto antipasto, di quella che sarà l'estate dell'anno del cinquantesimo anniversario del Cittadella, salvezza permettendo. La società del presidente Gabrielli ha già pianificato molte iniziative per celebrare risvegliare il sentimento di appartenenza granata all'interno del paese Cittadella.

In corso il contest canoro “Un inno per il Citta”, già lanciato nelle scorse settimane, si passa ai giovani con il “Torneo Città murata - Trofeo 50°”, rivolto al settore giovanile per le annata 2013 che si svolgerà l’11 giugno. Un mese dopo, il 14 luglio ecco l’inaugurazione della mostra dedicata ai 50 anni del Cittadella a Palazzo Pretorio, mentre il giorno dopo c'è la cena istituzionale allo Stadio Tombolato, seguita, il 16 luglio, dalla “Festa del popolo granata” con una partita di “Vecchie Glorie”, sempre allo stadio, con un buffet aperto a tutti. Infine il 16 luglio, sempre al Tombolato ci sarà la presentazione della prima squadra e delle maglie 2023-24.