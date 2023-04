Serie B, Cittadella: Ezio Glerean "Ci vuole tempo per ripetere i risultati del passato"

Dici Ezio Glerean e la prima cosa che viene in mente è il Cittadella. Una storia d'amore lunga 6 stagioni, fatta di due promozioni, tra cui la storica ascensione in Serie B nel leggendario spareggio di Verona con il Brescello. Siamo a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Le sue idee di calcio e di gioco, con il 3-3-4 come marchio di fabbrica tattica riconoscibile ovunque, arrivano ad ispirare il protagonista dell'opera prima del premio Oscar Paolo Sorrentino "L'uomo in più".



Ecco perché Ezio Glerean continua ad essere attuale, attualissimo in questo calcio. Molto più di un allenatore gentiluomo, bensì una persona per bene e competente, che potrebbe essere ancora molto utile nel grande calcio. Oggi al Bassano in Eccellenza girone A fa quello che gli riesce meglio: ricostruire e vincere. I vicentini, una delle squadre più forti del raggruppamento, sono al terzo posto in classifica e dopo la vittoria per 1 a 0 ad Albignasego nel turno pre pasquale, si preparano alla post season nel migliore dei modi. «Una vittoria che ci voleva, ottenuta contro una buona squadra. Abbiamo sbagliato molto davanti, potevamo soffrire meno, ma l'importante era vincere», risponde il tecnico del Bassano ancora con la testa sulla gara del Montagna, decisa da un grande gol di Antonio Lukanovic, bomber a caccia di continuità. «Ha grandi potenzialità. Prima giocava molto per sé stesso, ora si mette a disposizione della squadra e i gol arrivano. Speriamo che da qui alla fine prosegua con questa verve».

Sempre restando sulla gara di Albignasego, un Bassano che ha coperto bene gli spazi, ma faticato davanti. Il mondo che va al contrario. «Ad inizio stagione giocavamo con il 3-3-4 perché avevo Chia, classe 2003, a disposizione. Nelle ultime gare, con l'infortunio di quest'ultimo e per vincoli di età, ho dovuto schierare due difensori 2004, passando al 4-3-3. Abbiamo perso un po' di fluidità, ma nel primo tempo ricordo almeno una grande occasione di Perosin con cui potevamo chiudere la partita. Complessivamente non abbiamo concesso molto e per la terza gara di fila non abbiamo subito reti. Fa piacere, anche perché siamo tra i migliori attacchi del girone. Ora contano i punti e noi dobbiamo stare dentro la zona playoff».

Come vede questo rush finale? «La Clivense va verso la vittoria del campionato. Ha fatto tutto il possibile per vincerlo, perciò complimenti. Noi abbiamo fatto la nostra parte in questa cavalcata, regalando 6 punti nei due scontri diretti, sui quali recriminiamo ancora tanto. La Clivense ha ancora una gara in sospeso, ma speriamo risolvano tutti in fretta. I playoff sono particolari: li ho disputati 6 volte, vincendone 3. Quando ci sono arrivato da favorito, ho sempre perso, al contrario quando arrivi per giocartela sono andati decisamente meglio. Resto dell'idea che guardando la storia del nostro campionato, abbiamo buttato via tanti punti. Ci sono stati troppi alti e bassi».



A proposito di recriminazione e tanti alti e bassi, dall'esterno che idea si è fatto sul Cittadella di quest'anno? «Fino a due anni fa la Serie B non aveva un valore tecnico molto elevato. Nelle ultime stagioni sono arrivati tantissimi giocatori stranieri bravi in quasi tutte le squadre e le difficoltà sono aumentate. Il Cittadella è rimasto fedele a sé stesso, come ai miei tempi. Ha continuato nella sua politica di ricercare scommesse e giovani italiani nelle categorie inferiori e nelle primavere».

Che cosa è cambiato rispetto ai suoi anni? «C'era la possibilità di allevare i giovani e i giocatori del vivaio integrandoli con i più esperti. Mi vengono in mente Rubin, Cherubin, Carteri, De Gasperi, Musso che hanno trasmesso negli anni il DNA Cittadella. Oggi tanti ragazzi arrivano da fuori. Ci vuole tempo per inserirli e per ripetere i risultati del passato».

Contro il Parma che gara prevede? «Il Parma è una squadra di valore. Basta guardare i nomi in formazione. Ora sono tutte partite difficili, perché oggi la qualità conta tantissimo nel gioco del calcio. Quando guardo le gare di Serie A e Premier League, mi rendo conto che si giocano due sport totalmente diversi. C'è una qualità diversa, in termini di gioco e mentalità. Questi aspetti sono determinati dai calciatori. Più si alza il livello e più diventa difficile».

Che cosa si può fare per migliorare la qualità dei giovani calciatori italiani? «Nel 2014 ho scritto un libro su questo tema ("Il calcio e l'isola che non c'è" ndr) che parla di questo. Non mi sento un guru o non voglio dare suggerimenti, ma è palese che se non ci sono giocatori che giocano a calcio divertendosi, crescendo in personalità e in fantasia, diventa tutto piatto. Il calcio italiano per trent'anni ha buttato via tanto tempo e tanti giocatori di talento. Ora ne paghiamo le conseguenze. Prendiamo la nazionale: se viene convocato un attaccante che anche tanti addetti ai lavori non conoscono, vuol dire che non siamo messi molto bene. Poi sia chiaro, il suo l'ha fatto ed ha segnato dei bei gol. Le qualificazioni ad Europei e Mondiali si ottengono con i grandi attaccanti, c'è poco da fare. Possiamo essere bravi quanto vogliamo in difesa, ma senza gol fai fatica».

E negli altri reparti come vede la situazione? «L'eredità difensiva dei vari Chiellini e Bonucci la stiamo perdendo. Produciamo tanti centrocampisti, ma non c'è una qualità eccelsa. Abbiamo bravi giocatori, ma non con la medesima qualità di Francia, Spagna, Belgio o Inghilterra. Abbiamo vinto un Europeo perché al momento giusto c'è stato il campione, come Donnarumma, che ha parato i rigori decisivi e gli altri giocatori, che ripeto sono buoni, hanno fatto il loro insieme a Mancini».