Serie B, Cittadella: Federico Giraudo "Momento delicato, serve una vittoria"

Non ci ha messo molto a prendersi il posto di padrone della fascia sinistra del Cittadella. E con la stessa velocità Federico Giraudo sfreccia in campo, tra nuovi compiti difensivi da assolvere e la solita puntualità in zona offensiva. Arrivato nel mercato invernale, Giraudo si è subito dimostrato un giocatore molto utile alla causa, con Gorini che non ha avuto paura di gettarlo nella mischia fin da derby contro il Venezia del 28 gennaio scorso. Da allora 10 partite su 10 da titolare, tutte giocate per intero, per un totale di 900'. Nonostante i 24 anni, si è inserito da veterano nel gruppo granata, tanto da non spiegarsi che cosa sta succedendo al Cittadella da un mese a questa parte. «É un momento un po' delicato», riconosce il difensore ex Reggina, a 5 giorni dalla sfida contro il Parma di lunedì 10 aprile. Delicato si, crisi no, anche se i 3 punti nelle ultime cinque partite segnalano altro. «È indubbio che in questo momento ci manca qualcosa. Ad esempio una vittoria, ma per raggiungerla dobbiamo fare qualche cosa in più rispetto le ultime partite».

Riavvolgendo il nastro, al netto di una ritrovata solidità difensiva e la solita latitanza offensiva, che cosa è mancato a Modena? «A livello mentale, parlando da difensore, ritrovare un clean sheet, specialmente in trasferta contro un attacco forte come quello di Tesser, è importante e positivo. Ce lo teniamo stretto. Siamo stati molto attenti a Modena, anche perché pre sosta avevamo subito troppi gol. Ci è mancata un po' di personalità dalla metà campo in su, potevamo osare di più. Io in primis,potevo provare più cross o palle filtranti. In B anche da azioni convulse può nascere qualcosa di pericoloso. Lo abbiamo analizzato anche con il mister e ci è mancato a Modena. Per applicazione e attenzione difensiva molto bene, allo stesso tempo dopo una gara come quella del Braglia siamo consci che per vincere serve altro».

Spensieratezza, magari? «Esatto, perché ora il pallone pesa. Dobbiamo mantenere l'attenzione e l'applicazione fatte vedere a Modena, provando qualcosa in più a livello offensivo. Giocare dopo le rivali ti può influenzare, ma è pur vero che fino a poche domeniche fa eravamo a +5 punti sui playout. Ci siamo 'mangiati' un bel vantaggio e facciamo mea culpa. Ora, per tornare a fare bene, serve avere la spensieratezza vista pre S.P.A.L, con l'attenzione dimostrata a Modena».

La chiave di volta per sbloccare il problema del gol, possono essere i calci da fermo? «Assolutamente. Possiamo sfruttarle meglio, è indubbio. Quando trovi un gol in mischia la gara prende una piega diversa, vedi a parti invertite il gol di Casasola del 0-2 contro il Perugia che ci ha tagliato le gambe».

E per aiutare gli attaccanti a ritrovare il gol? «Dobbiamo e possiamo fare di più tutti. Mi viene in mente la gara contro il Palermo, con due traversoni in area e due gol. Anche a Modena abbiamo avuto due occasioni grosse, ma dobbiamo cercare di fare arrivare più palloni puliti alle punte. I loro gol sono fondamentali nella volata salvezza e ce li aspettiamo da qui alla fine».



A proposito di volata salvezza, te l'aspettavi così aperta? «Onestamente no. Pensavo che qualche squadra potesse staccarsi. In Serie B non è mai facile giocare con l'obbligo di vincere o fare punti. Ci sono alcune squadre che faccio fatica a vedere lì, come lo stesso Venezia. Poi ci sono quelle squadre che da anni, ad un certo punto, danno la sterzata, come il Cosenza».

Che cosa serve al Cittadella per imitare queste due squadre?«Sarò ripetitivo, ma una vittoria per vivere con maggiore serenità questo rush finale».

La prossima partita contro il Parma senza Frare. «Sarà tosta, perché davanti gli uomini di Pecchia hanno tante bocche di fuoco. Eppure ho l'impressione, senza sbilanciarmi, che in queste partite il Cittadella faccia meno fatica».

In che senso? «Sarà simile ai match contro il Palermo o la Reggina. Non credo il Parma sia felice di venire a giocare al Tombolato. In questo momento disputare una partita simile può essere meglio di affrontare uno scontro diretto. Nel girone di ritorno non abbiamo mai vinto uno scontro diretto. Nonostante la difficoltà della sfida, spero lunedì sia una giornata positiva per noi».

Ti aspettavi questo minutaggio nel Cittadella? «Mi fa piacere. Sono arrivato e sono stato subito buttato nella mischia. Significa che c'è fiducia. Voglio ripagare fino all'ultimo questa possibilità che mi è stata data. Ora non è tempo di bilanci, ma sento grande responsabilità nei confronti dei miei compagni e della società. Spero di aiutare a portare in porto la barca Cittadella sana e salva».