Pietrelli gela nel finale il Cittadella, solo un punto contro la Feralpisalò

Quasi salvi, quasi in zona playoff. Il Cittadella per l'ottavo anno di fila mantiene la categoria, ma sciupa l'ennesima occasione di raggiungere l'agognata - a questo punto - zona playoff. Tutta colpa, si fa per dire, di Pietrelli della Feralpisalò, che con un grande assolo al 94' pareggia i conti al Tombolato.

Il primo tempo

Ritmi bassi e noia. I primi venti minuti al Tombolato sono un inno alla non gioia calcistica, con gioco fisico, a tratti macchinoso, decisamente poco spettacolare. Protagonista indiscusso? Lorenzo Carissoni. L'esterno tuttofare di Gorini al 17' salva il risultato con un recupero alla disperata su Compagnon lanciato a rete e quattro minuti dopo è caparbio e testardo a portare avanti i suoi con un mancino deviato in rete dallo sfortunato Pilati. Seconda marcatura per l'ex Latina, dopo quella di fine settembre in trasferta contro il Catanzaro.

L'incontro, nonostante il gol dei padroni di casa, resta sonacchioso, con poche emozioni. Gli unici sussulti sono sempre di marca granata, con il palo esterno di Pittarello (ottavo legno stagionale) e l'intervento di Pizzignacco sul sempre attivo Tessiore. La Feralpisalò, pur all'ultima spiaggia, propone poco e l'unica traccia di credibilità in termini di manovra è la palla per le sgasate sulla sinistra di Felici.

Il secondo tempo

Il Cittadella non cambia nulla dopo l'intervallo, mentre in casa Feralpisalò La Mantia entra subito al posto di Butic. I lombardi, a differenza dei primi 45', sono un po' più vivaci e al 51' Giraudo perde un pallone sanguinoso nel tentativo di retropassaggio verso Kastrati, con Compagnon che riesce ad arrivare sulla sfera, conclude, ma trova Kastrati in versione saracinesca. Gorini, dal canto suo, continua con la strategia iniziale attendendo il momento giusto per attaccare gli spazi, come 63', quando Tessiore va con poca convinzione su un pallone lavorato splendidamente da Vita sulla destra.

La gara intorno a metà del tempo si ravviva. Sottini al 65' salva il risultato con una chiusura in diagonale profondissima sull'inserimento di capitan Balestrero, un minuto dopo il solito asse Vita-Carissoni confeziona un pallone per Pittarello, ma il colpo di testa del padovano è alto. Kastrati nel finale sigilla il risultato con un altro paratone salva risultato sulla frustata di testa di La Mantia, ma al 94' Pietrelli parte dalla sinistra in azione personale, Angeli non lo accorcia con la dovuta attenzione e il classe 2003 con un bel diagonale rasoterra batte il portiere di Kastrati.

Questo il tabellino del Tombolato:

CITTADELLA-FERALPISALÒ 1-1

FINE PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Carissoni (C) al 21’ p.t.; Pietrelli (F) al 49' s.t.

CITTADELLA (3-4-2-1)

Kastrati 6,5; Angeli 5, Pavan 6,5, Sottini 6; Carissoni 7 (dal 43’ s.t. Cassano s.v.), Branca 6 (dal 35’ s.t. Carriero s.v.), Amatucci 6, Giraudo 5,5; Vita 6,5, Tessiore 6 (dal 27’ s.t. Pandolfi 5,5); Pittarello 6 (dal 43’ s.t. Maistrello s.v.)

PANCHINA Veneran, Maniero, Cecchetto, Rizza, Djibril, Mastrantonio, Magrassi, Saggionetto

ALLENATORE Gorini 6



FERALPISALÒ (3-5-2)

Pizzignacco 6; Pilati 5,5 (dall’11’s.t. Letizia 5,5), Ceppitelli 5,5, Balestrero 6; Bergonzi 6, Kourfalidis 6, Fiordilino 6, Zennaro 5,5 (dal 39’ s.t. Pietrelli 7), Felici 6,5; Compagnon 6 (dal 23’ s.t. Dubickas 5,5), Butic 5 (dal 1’ s.t. La Mantia 5,5)

PANCHINA Liverani, Volpe, Giudici, Voltan, Krastev, Hergheligiu, Attys

ALLENATORE Zaffaroni 6,5

ARBITRO Massimi di Termoli 6

ASSISTENTI Affatato 6 – Catallo 6

AMMONITI Carissoni (C), Carriero (C) per gioco scorretto, Fiordilino (F) per proteste



NOTE paganti 1.165, incasso di euro 5.915,48; abbonati 1.828, quota di 6.799 euro. Tiri in porta 2 (palo)-5, Tiri fuori 2-2. In fuorigioco 1-0. Angoli 3-3. Recuperi: p.t. 1', s.t. 6'

Il resto del turno - 35°giornata

Venerdì 26 Aprile ore 20:30

Pisa - Catanzaro 2-2

Venezia - Cremonese 2-1



Sabato 27 Aprile ore 14:00

Brescia - Spezia 0-0

Modena - SudTirol 1-0

Parma - Lecco 4-0

Ternana - Ascoli 0-1



Sabato 29 Aprile ore 16:15

Cosenza - Bari 3-1

Palermo - Reggiana 1-2

Sampdoria - Como 1-1