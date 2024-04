Cittadella, è il momento giusto per tornare in zona playoff!

Liberi di sognare. Chiusi i discorsi salvezza, a quattro giornate dalla fine il Cittadella si prepara all'impegno casalingo contro la Feralpisalò con un obiettivo dichiarato: irrompere in zona playoff e tornare a vincere al Tombolato a distanza di quasi 4 mesi dall'ultima volta. Il calendario in questo senso regala un possibile occasione ghiotta, con scontri tra alta e bassa classifica che possono venire in soccorso proprio alle ambizioni post season degli uomini di Gorini. La Sampdoria ospita il lanciatissimo Como, il Brescia deve affrontare l'affamatissimo Spezia, alla disperata ricerca di punti per evitare i playout, mentre il Pisa ha rallentato tra le mura amiche contro il Catanzaro. Anche per i granata contro la Feralpisalò, penultima in classifica e a sua volta all'ultima chiamata per il treno playout, l'impegno non è da sottovalutare, ma ampiamente alla portata.

La situazione in casa Cittadella

I sei risultati utili da marzo in poi hanno riportato serenità sotto le mura e rinnovato ottimismo per il raggiungimento di un obiettivo che ad aprile sembrava difficile da immaginare, nonostante la vicinanza alla zona playoff. Nessun recupero contro i bresciani e Gorini che si affida ai soliti noti di queste ultime settimane. Confermata la difesa a 3, nebulosità sul posizionamento di alcuni giocatori dal centrocampo in su. In primis Tessiore e Pandolfi.

Il primo, dopo l'ottima prestazione sulla trequarti a Bolzano, potrebbe essere riportato a fare l'esterno tutta fascia a destra, mentre il secondo dovrebbe affiancare Pittarello in avanti, in una sorta di 3-4-1-2 che in fase di non possesso potrebbe diventare 3-5-2 con lo slittamento di Vita in linea con Branca ed Amatucci. In difesa solo conferme per il trio Angeli, Pavan e Sottini, mentre sulla sinistra ecco il solito Carissoni. In porta, intoccabile, Kastrati.

Cittadella (3-4-1-2): Kastrati; Angeli, Pavan, Sottini; Tessiore, Branca, Amatucci, Carissoni; Vita; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Feralpisalò

Per gli uomini di Zaffaroni quella del Tombolato è un'ultima chiamata a tutti gli effetti per riportarsi in lotta playout. Gorini in conferenza stampa ha messo in guardia i suoi dal rendimenti in trasferta dei bresciani, 5 vittorie lontano da Piacenza, sottolineando la solidità dei principi di gioco dell'ex artefice del miracolo Verona lo scorso anno. Proprio quest'ultimo ha sottolineato come quella contro il Cittadella sia, «una partita importantissima, ma dobbiamo mantenere il più possibile la calma, altrimenti rischiamo di non esprimerci al meglio. Chiaramente abbiamo bisogno della vittoria, perché stavolta il risultato è fondamentale».Lo schieramente tattico dovrebbe andare verso un classico 3-5-2, con Felici e La Mantia pericoli numero uno per la retroguardia granata.



Questi i convocati di Zaffaroni:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe

Difensori: 8 Balestrero, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia

Centrocampi: 6 Giudici, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys

Attaccanti: 7 Voltan, 9 Butić, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli.



Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Krastev, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; La Mantia, Butic

Il resto del turno - 35°giornata

Venerdì 26 Aprile ore 20:30

Pisa - Catanzaro 2-2

Venezia - Cremonese 2-1



Sabato 27 Aprile ore 14:00

Brescia - Spezia

Modena - SudTirol

Parma - Lecco

Ternana - Ascoli



Sabato 29 Aprile ore 16:15

Cittadella - Feralpisalò

Cosenza - Bari

Palermo - Reggiana

Sampdoria - Como

CLASSIFICA: Parma 70, Venezia 67*, Como 67, Cremonese 60*, Catanzaro 57*, Palermo 52, Brescia 46, Sampdoria 45, Pisa 45*, Cittadella 44, Südtirol 43, Modena 40, Reggiana 40, Cosenza 39, Ternana 37, Bari 36, Spezia 36, Ascoli 34, Feralpisalò 31, Lecco 26 *una gara in più

Dove guardare Cittadella-Feralpisalò

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Feralpisalò anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.