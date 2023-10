«Il gol è stata una liberazione, voglio affermarmi come un bomber di categoria»

“Sai quale è l’animale più felice al mondo? Il pesce rosso. Sai perché? Ha una memoria di dieci secondi. Sii un pesce rosso Sam“. Ecco Filippo Pittarello, ha padroneggiato perfettamente queste massima di mister Ted Lasso (protagonista interpretato da Jason Sudeikis nell'omonima serie tv pluripremiata agli Emmy Awards ambientata nel mondo del calcio inglese ) durante la gara con il Lecco. Tanto sbatti nel primo tempo, il rigore sbagliato al 56', ancora tante rincorse su ogni pallone e poi la rete all'87', tanto importante a livello personale quanto di squadra. «Non so se sono stato bravo o meno, se la rete all'87' è stata una coincidenza, fortuna o bravura, ma nel momento in cui mi sono sbloccato è stata una liberazione totale, provata su tutto il corpo», riconosce il Pitta, come è soprannominato affettuosamente dai compagni. «Le stesse sensazioni le ho provate al gol di Cassano. Sul mio gol, lo ammetto, non ho avuto la prontezza di festeggiare o di "scalmanarmi" sotto la curva perché ero focalizzato sulla conquista della vittoria insieme ai miei compagni».

E sul rigore ci puoi raccontare di più? «Il rigore sbagliato? Solo chi fa il mestiere del calciatore può capire cosa vuol dire sbagliare un gol. Quel rigore sul palo è stato un peso, ma è un pensiero che deve durare poco. Il giocatore forte è quello che incanala le emozioni negative e si rimette subito nel vivo del gioco. Sulla rincorsa del rigore è da sempre così e li ho sempre tirati così. Negli ultimi anni ho fatto filotti da 17 rigori segnati di fila, la scorsa stagione ne ho sbagliato 1 su 5. Nessuno vuole sbagliare i rigori, purtroppo capita. Fortunatamente poi sono riuscito a rimettere la partita in equilibrio. Il gol mi ha tolto un bel peso, ma la cosa più importante è stata la vittoria. Che poi quest'ultima sia arrivata anche grazie ad un mio gol, è vero, assume un sapore diverso in bocca».

Intanto con la tua marcatura, il reparto punte del Cittadella è salito a due gol totali. Tra di voi parlate mai di questi numeri? «È difficile parlarne anche tra di noi, perché lo sappiamo che io e Cassano prima di Lecco eravamo a 0, esattamente come lo sono ancora Maistrello, Pandolfi e Tessiore. Mi auguro che per loro possa arrivare il prima possibile, ma parlarne tra di noi credo abbia poco senso, perché l'attaccante vuole fare gol. Al tempo stesso avere persone come Marchetti o mister Gorini che toccano le corde giuste sul tema è positivo. A me personalmente stimola, ne ho bisogno. Siamo un gruppo che si vuole bene, fatto non scontato. Vedere i compagni che dopo il gol sono venuti a dirmi "te lo meriti" o "sono contento per te" è stata l'emozione più grande».

Quanto aspettavi questo gol? «Noi viviamo la settimana in funzione del gol. Averlo segnato mi ha tolto un peso, ma non mi voglio fermare qui. È il primo in Serie B, sono contento che sia arrivato a livello personale, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Voglio segnare e voglio diventare un bomber di categoria».