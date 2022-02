Serie B, Cittadella-Frosinone: Beretta-Tounkara e il Citta va!

Il Cittadella archivia la pratica Frosinone in appena quarantadue minuti e si rilancia nella corsa playoff raggiungendo il vagone delle squadre a quota 41 come i ciociari, e il Perugia, scavalcando l'Ascoli. Tanto, troppo Cittadella nella prima frazione per gli uomini di Grosso, incapaci di reagire al ciclone Beretta e Tounkara. Il primo sigla una doppietta da giocatore di altissimo livello, mentre Tounkara è semplicemente il migliore in campo, con un gol, un assist ed entrando anche nella prima segnatura granata. Se mister Gorini cercava una conferma, dopo la vittoriosa trasferta di Lecce, il tecnico del Cittadella contro il Frosinone l'ha trovata.

LA CRONACA

Ancora turn over per mister Gorini, che tiene sull'attenti un po' tutta la rosa con le tante gare ravvicinate del periodo. In difesa nuovo ribaltone con Mattioli, Dal Fabro e Frare titolari e in mezzo il gradito ritorno di Branca sul centro sinistra. A sorpresa Gorini lascia in panchina Vita, promuovendo mezz'ala destra Lores Varela e in attacco propone le due torri, Beretta-Tounkara. Grosso conferma sostanzialmente le previsioni della vigilia negli uomini, ma non nella loro disposizione in campo, proponendo un 3-5-2 molto fluido con Zerbin a tutta fascia sulla sinistra. In avanti il duo Ciano-Charpentier. Gara che si gioca molto sulle seconde palle nella fase iniziale. Unico squillo degno di nota è del Frosinone, al 10', con un colpo di testa di Barisic su azione da corner, con pallone ampiamente a lato. Il Cittadella risponde al 19' con un break firmato Tounkara-Antonucci, con quest'ultimo che scarica sulla destra per l'accorrente Beretta che si fa murare da Barisic. È l'antipasto per il vantaggio granata un minuto dopo. Punizione dalla sinistra di Branca, torre di Dal Fabro per la girata al volo di Tounkara che viene rimpallata da Gatti. Sul pallone vagante Beretta la mette giù e con bel piatto sotto le gambe di Ravaglia porta avanti i suoi. Il Frosinone si affida al suo uomo più importante, Ciano, ma la sua punizione dalla sinistra trova Kastrati attento che allontana con i pugni. Meglio così, perché al 25' Tounkara raddoppia per il Citta, grazie ad un errore marchiano di Barisic. Sul primo tiro è bravo Ravaglia, ma sulla seconda conclusione l'ispano senegalese non lascia scampo ai ciociari. Cittadella che gioca mentalmente libero, ma soprattutto è finalmente cinico sotto la porta. Tounkara è indemoniato e al 31' si infila sulla destra e crossa basso per Beretta, che spara subito verso Ravaglia, trovando l'opposizione di Szyminski. Sempre e comunque Tounkara, come al 37', ma il suo tiro ambizioso dal centro sinistra fuori area di rigore si perde alto. Il tris è questione di tempo ed arriva puntuale al 42'. Antonucci comincia l'azione sulla destra, Lores Varela chiama la sovrapposizione servendo nello spazio sulla destra Tounkara che scodella in centro per Beretta che sovrasta un disastroso Barisic e sigla la sua dopietta personale.

Nessun cambio alla ripresa del gioco, con il Frosinone alla ricerca di timidi segnali di ripresa dopo un primo tempo in balia del tornado Cittadella. Zerbin suona la carica al 49', costringendo Kastrati agli straordinari. Il Citta capisce il momento e decide di fare soprattutto legna in mezzo, per ripartire in verticale con Tounkara che chiama sempre la profondità, chiamando Gatti e Szyminski a fuggire all'inseguimento della pantera granata. Il Frosinone al 53' con Charpentier ha una grandissima occasione per accorciare le distanze, ma il suo colpo di testa è docile tra le mani di Kastrati. Ancora gli ospiti, dopo il triplo cambio operato al 56', vanno vicini alla rete con Boloca, ma il suo piatto dal limite è tutto fuorché preciso. Novakovich in percussione al 67' chiama alla carica i suoi, ma il suo tiro si perde a lato alla sinistra di Kastrati. Il Cittadella si affaccia in avanti al 68' con Donnarumma caparbio sulla sinistra, ma Gatti mette il piede e sventa il pericolo per la difesa frusinate. L'energia di Mastrantonio è linfa preziosa sul centro sinistra, capace di creare scompiglio sulla trequarti avversaria, come al 73', ma il suo spunto offensivo viene arginato a fatica ancora da Gatti. All'80' palo del Frosinone con Canotto, dopo una bella percussione centrale ed un minuto dopo, rete annullata a Gatti, per netto fuorigioco. A tre minuti dalla fine Beretta va vicino alla tripletta personale, ma Gatti e Ravaglia salvano il pallone sulla linea in entrambi i casi. Missione compiuta per il Citta. Frosinone agganciato e mercoledì si va a Ferrare, nella tana del grande ex Venturato.

Ecco il tabellino della gara al Tombolato:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Dal Fabro, Frare, Donnarumma; Lores Varela (63' Laribi), Pavan (63' Vita), Branca (82' Icardi); Antonucci (63' Mastrantonio); Beretta, Tounkara (72' Tavernelli). A disposizione: Maniero, Cassandro, Visentin, Perticone, Mastrantonio, Benedetti, Vita, Icardi, Mazzocco, Laribi, Tavernelli, Baldini. All.: R.Musso (E.Gorini squalificato in tribuna)

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Barisic (84' Manzari); Lulic (56' Boloca), Ricci, Garritano (56' Canotto); Ciano (56' Novakovich), Charpentier (70' Cicerelli), Zerbin. A disposizione: Minelli, Marcianò, Kalaj, Cotali, Brighenti, Rohden, Boloca, Tribuzzi, Bozic, Cicerelli, Novakovich, Canotto, Manzari. All.: F.Grosso

Arbitro: Santoro (Dalla Croce-Barone)

Gol: 20', 42' Beretta, 25' Tounkara

Ammonizioni: Ricci, Dal Fabro, Zerbin, Mattioli, Szyminski, Barisic

Recupero: 0', 4'