Serie B, Cittadella-Frosinone: allenamento pomeridiano per i ciociari, ancora differenziato per Haoudi

Sessione di allenamento pomeridiana per il Frosinone a Feretino all'interno della "Città dello Sport" per gli uomini di mister Grosso. Lavoro prettamente tattico, di preprazione, in vista della gara contro il Cittadella di domenica 27 febbraio alle 15:30 al Tombolato. Lavoro specifico anche sulle palle inattive, sui i frusinati sono molto pericolosi con Gatti, Szyminski e Brighenti. Ancora programma differenziato per Haoudi. Domani mattina rifinitura sempre a Ferentino e poi la partenza verso il Veneto.

Questo il 4-2-3-1 probabile di mister Grosso in vista di domenica: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Barisic (Brighenti); Lulic, Boloca, Garritano; Ciano, Charpentier, Zerbin.