Serie B, Cittadella: doppio allenamento odierno per il Frosinone, differenziato per Ciervo

Entusiasmo che la fa da padrona per il Frosinone, primo in classifica in coabitazione con Reggina e Brescia. Per gli uomini di mister Grosso, dopo la vittoria di Como, oggi doppia sessione di allenamento. Menu della giornata diviso in due parti: lavoro fisico in mattinata, tecnica e tattica nel pomeriggio. I singoli: lavoro differenziato per Ciervo che ha accusato un leggero fastidio alla coscia sinistra. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino. Intanto ha parlato a Sky Sport uno dei leader della squadra di Grosso, Fabio Lucioni, centrale difensivo specialista in promozione dalla B alla A. Queste le sue dichiarazioni: "Classifica di Serie B? Mi aspettavo che qualche squadra potesse avere delle difficoltà in questo inizio di campionato. In serie B ogni partita è una ‘battaglia’ e se non si scende in campo con il ‘coltello tra i denti’, si possono trovare sempre delle sorprese. Se andiamo a guardare gli organici di tutte le formazioni che compongono questa Serie B, troviamo calciatori importanti in tutte le squadre."