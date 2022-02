Serie B, Cittadella-Frosinone: i numeri delle sfida

Tanti gli spunti statistici in vista della gara di domenica 27 febbraio 2022 al Tombolato di Cittadella tra gli uomini di Gorini e i ciociari diretti da Grosso. Nei 10 precedenti ufficiali fra le due squadre in Veneto, solo una vittoria granata grazie al gol di Ibukun Roberto Ogunseye al 46' il 22 dicembre 2020. Ben cinque i pareggi e addirittura 4 le affermazioni frusinati. Di seguito nel dettaglio tutti i risultati:

Cittadella Frosinone 1-0 22 dicembre 2020 Serie B

Cittadella Frosinone 2-3dts 5 agosto 2020 Playoff Serie B

Cittadella Frosinone 0-0 3 novembre 2019 Serie B

Cittadella Frosinone 1-1 6 giugno 2018 Playoff Serie B

Cittadella Frosinone 1-2 28 gennaio 2018 Serie B

Cittadella Frosinone 2-3 8 ottobre 2016 Serie B

Cittadella Frosinone 1-1 9 maggio 2015 Serie B

Cittadella Frosinone 1-1 18 settembre 2010 Serie B

Cittadella Frosinone 0-1 8 maggio 2010 Serie B

Cittadella Frosinone 0-0 10 gennaio 2009 Serie B

Il Cittadella continua a detenere tre primati di cui sicuramente non è orgoglioso. Il primo è quello legato ai pochi gol con i subentranti, solo 1 come Perugia ed Alessandria, si conferma la squadra più ammonita del campionato, con 84 gialli dopo 25 partite, ed infine la squadra che manda in rete la varietà meno numerosa di giocatori, solo 9, come la Reggina. Il centrale dei ciociari, Nicolò Brighenti, al Tombolato festeggia la sua gara numero 200 in Serie B, collezionate tra Vicenza e Frosinone. Attenzione alla zona Frosinone: sono ben 14 i gol segnati dai frusinati tra il 31' e 45'. Il Cittadella è avvisato

Tra Edoardo Gorini e l'eroe del mondiale 2006, Fabio Grosso, secondo incrocio: all'andata i sorrisi furono tutti per il tecnico granata, grazie alla rete di Okwonkwo per l'1 a 0 di Pavan e compagni al "Benito Stirpe".