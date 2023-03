Serie B, Cittadella: le gare e gli orari fino alla fine del campionato

4 partite in casa e 4 fuori. Riparte a Modena, domenica 2 aprile, la rincorsa salvezza del Cittadella di mister Gorini. 35 punti in classifica per capitan Perticone e compagni, +2 sui playout e un percorso da qui alla fine non semplice.

Due date da cerchiare in rosso per fare bottino pieno: gli scontri diretti con Cosenza (in trasferta) e il Benevento (Tombolato). Nel mezzo, l'assoluta necessità di prendere punti già a partire dalla gara del Braglia alla ripresa del campionato, e racimolare qui e là contro Parma, Genoa, Bari e Sutirol. Sperando in una serata di festa il prossimo 19 maggio contro il Como. Fino alla fine, per il Cittadella, sarà davvero battaglia per mantenere la categoria.

Di seguito date ed orari ufficiali delle restanti 8 partite.

12ª ritorno • Modena | CITTADELLA • domenica 2 aprile ore 16.15

13ª ritorno • CITTADELLA | Parma • lunedì 10 aprile ore 15.00

14ª ritorno • Cosenza | CITTADELLA • sabato 15 aprile ore 14.00

15ª ritorno • CITTADELLA | Genoa • sabato 22 aprile ore 14.00

16ª ritorno • Bari | CITTADELLA • lunedì 1 maggio ore 15.00

17ª ritorno • CITTADELLA | Benevento • sabato 6 maggio ore 14.00

18ª ritorno • Sudtirol | CITTADELLA • sabato 13 maggio - Orario da definire

19ª ritorno • CITTADELLA | Como • venerdì 19 maggio - Orario da definire