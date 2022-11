Serie B, Cittadella: Giacomo Beretta "Dobbiamo continuare su questa strada"

2 gol, 6 punti. È questo il bottino stagionale, in termini di realizzazioni e punti fatti guadagnare al Cittadella, di Giacomo Beretta. Per tutti "Jack" a Cittadella, dove ha trovato una seconda vita calcistica dopo gli innumerevoli problemi fisici delle annate tra il 2017 e il 2020, Padova incluso. Una rete allo scadere contro il Frosinone, una rete sblocca risultato a Perugia e il Cittadella, dopo cinque giornate senza vittorie, è tornato a segnare +3 in classifica "La vittoria è stata molto importante, perché non arrivava da un po' di tempo. Farlo in un campo difficile come Perugia ci rende ancora più felici. Ora pensiamo alla gara contro il Modena. Facciamo i tre punti e miglioriamo la nostra posizione"

Un Cittadella esaltante quello visto a Perugia. Abbiamo fatto il "Cittadella". Lo avevamo fatto anche nelle precedenti gare, sia chiaro, ma quando trovi il gol all'inizio diventa tutto più facile. Con la vittoria di Perugia siamo a quattro risultati utili consecutivi, bene così. C'è ancora tanto da fare, siamo consci di questo, ma questi tre punti ci danno morale.

Credi che la tua rete all'inizio abbia sbloccato mentalmente la squadra? Si e prima del gol del vantaggio avevamo avuto altre 2 o 3 occasioni per sbloccarla. Quando metti la partita in discesa, poi puoi gestirla meglio.

E sul gol, possiamo dirlo, hai fatto un movimento da centravanti vero. Diciamo che Nacho (Lores Varela ndr) ha fatto un bel cross e con lo stop orientato sono riuscito a girarmi al meglio. È un movimento nelle mie corde e per fortuna questa domenica è andato bene.

A chi dedichi questo gol? La dedica è alla mia famiglia e all'intera squadra. Siamo un bel gruppo, dobbiamo continuare a fare le cose per bene. Dobbiamo continuare su questa strada, perché possiamo toglierci delle belle soddisfazioni

E quel cenno d'intesa con il direttore Marchetti, dopo la marcatura, ce lo puoi spiegare? Con il direttore Marchetti abbiamo un ottimo rapporto. Dopo la rete al 94' contro il Frosinone in cui tutti erano venuti ad abbracciarmi in campo, questa volta sono voluto andare in panchina ad abbracciare uno ad uno compagni, allenatore e staff.

Dopo le reti pesantissime di Frosinone e Perugia, ti senti in questo periodo l'uomo giusto al posto giusto? Cerco sempre di farmi trovare pronto. Sia quando parto dal 1', sia quando parto dalla panchina. Quando ti chiamano in causa e tu ti fai trovare pronto, la soddisfazione è ancora più grande. Ben vengano gol importanti come quello di Perugia.

Una vittoria come quella di Perugia, porta serenità al gruppo? Ovviamente si, al netto che anche quando le cose non vanno bene dobbiamo essere bravi a lavorare sereni e fiduciosi sulle cose che facciamo.

La prossima sfida è un altro scontro salvezza. Al Tombolato arriva il Modena. Sarà la classica partita di Serie B di quest'anno. Dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo ed essere bravi a sfruttare le occasioni.



Il tuo obiettivo personale questa stagione? Ragiono partita per partita, cercando di migliorare sotto il profilo dei gol e degli assist. Il lavoro quotidiano può aiutarmi tanto in questo senso.

Tanti infortuni quest'anno. Non vedo l'ora che chi si è fatto male ritorni a darci una mano. Detto questo, sottolineamo anche chi sta giocando al loro posto, perché ci sta aiutando tantissimo e non ne sta facendo sentire la mancanza. Siamo un gruppo molto forte, in cui titolari e riserve non esistono.