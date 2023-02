Serie B, Cittadella: Giovanni Crociata "Contro il Brescia come una finale, sarà importantissima"

E con i due di Terni sono 6 reti in 7 partite. Record da quando gioca in Serie B, con ancora 12 partite da disputare. La prima rete da giocatore di calcetto, la punizione da mano nei capelli, del tipo "non ci credo, non ci credo!" Prendendo in prestito il post del profilo social del Cittadella "Mi chiamo Crociata e risolvo problemi". Nel caso del Cittadella, i problemi prima del suo arrivo erano principalmente di classifica. Penultimo posto, peggiore attacco e la sensazione che la stagione granata stesse prendendo la discesa verso la Serie C.



Poi il 10 gennaio arriva Crociata al Tombolato e nel giro di 45 giorni esatti, la musica cambia. Il gol - con vittoria annessa - a Pisa, le rinnovate geometrie in mezzo al campo, il feeling tecnico con Antonucci e poi tanti bei risultati in sole 7 partite. Con lui in campo, il Cittadella ha perso solo a Frosinone, raccogliendo 14 punti che hanno rilanciato i granata nella zona tranquilla della classifica.

Certo, ci sono i gol, ma c'è anche tanto altro per questo tuttocampista scuola Milan. Un po' mezzala, un po' regista, un po' trequartista. Dove lo metti Crociata sta bene e fa bene. Cervello e martello, capace di far ruotare una squadra intorno a sé con leggerezza e saggezza. La vera differenza del Cittadella grigio del girone d'andata e quello in technicolor del girone di ritorno.

Ecco le sue dichiarazioni a due giorni dalla gara salvezza del Tombolato contro la Reggina:

Un ritorno da Terni con un +4 dalla zona playout e -4 dai playoff, c'è da guardarsi più avanti o più indietro? Dobbiamo mantenere questo entusiasmo, perchè possiamo fare molto di più. Visto il periodo trascorso dobbiamo guardarci indietro e salvarci. Poi affrontiamo ogni gara per vincere.

Che gara è stata al Liberati? Nel primo tempo non eravamo messi benissimo in campo ed abbiamo sofferto più di qualche ripartenza. Loro sono molto forti, ma poi dopo l'espulsione è scattato qualcosa in noi. Si è scatenato un senso di vittoria a tutti i costi che ci ha fatto interpretare al meglio la partita. Abbiamo fatto girare bene il pallone, abbiamo allargato il gioco e per fortuna siamo riusciti a vincere.

Sei in un momento di fiducia pazzesca, lo possiamo dire. Si, poi l'importante è metterci tanta convinzione in qualsiasi cosa fai, non solo quando si tira verso la porta.

Il gol del pareggio come nasce? Nella prima rete è stato veramente bravo Antonucci. Durante la settimana mister Gorini, in una riunione video, aveva sottolineato due aspetti: battezzate un angolo quando tirate e restate staccati dalla linea difensiva avversaria. Durante l'azione dell'1-1, mi sono venute in mente queste parole e mi sono mantenuto dietro. Poi la palla di Antonucci e lo stop hanno fatto il resto.

E sulla seconda rete, c'è tanto lavoro dietro anche in allenamento? La punizione nasce dal fatto che con alcuni miei compagni mi fermo a calciare sempre a fine allenamento. Lo facciamo ogni giorno. Di solito siamo io, Antonucci ed Ambrosino a sfidarci in maniera più accanita finita la rifinitura, ma molte volte siamo in più di dieci persone a calciare e provare le conclusioni dalla distanza. Solitamente calciamo da qualche metro più avanti. Infatti prima della punizione c'eravamo io, Vita, Antonucci ed Asencio sul punto di battuta. Ci siamo confrontati sul fare uno schema o un tiro di seconda. All'inizio volevamo provare lo schema, con Antonucci vicino alla barriera pronto a scappare in profondità per cogliere di sorpresa la linea difensiva umbra, ma in quella zona c'era Coulibaly, quindi abbiamo desistito. A quel punto ho chiesto ad Asencio e Maistrello di allungare la barriera e poi ho pensato "o la va o la spacca!". Direi che è andata molto bene.

Record di gol in Serie B eguagliato e superato. Sono felicissimo. L'ambiente di Cittadella è F-A-N-T-A-S-T-I-C-O. Si lavora benissimo e i compagni sono dei professionisti pazzeschi. Ora la squadra gira e ogni partita la giochiamo per vincere. La squadra aiuta anche i singoli a tirare fuori le qualità.

Hai concluso un mese di Febbraio alla Frankie Lampard, da MVP del mese. Sono cose che fanno piacere, ma sto affrontando tutto come se non mi stesse accadendo nulla. Penso solo a dare il massimo.

Nel tuo futuro dove ti immagini? Sei in prestito secco dall'Empoli. Devo essere sincero? Non sto pensando al futuro. In passato mi è capitato, appena le cose andavano molto bene, di proiettarmi troppo in là. Questa volta voglio sono focalizzato al 100% sul presente.

La tua giornata a tipo a Cittadella come si sviluppa. Vivo con la mia fidanzata e ieri è arrivato il cagnolino che hanno tenuto i miei genitori in queste prime settimane. Trascorro molto tempo con Felicioli, una sorta di fratello che conosco da una vita. Mi piace vivere il paese e i dintorni. Magari con la mia compagna e Felicioli andiamo a mangiare al ristorante o a fare qualche gita. Siamo stati a Venezia recentemente e poi Pordenone a trovare un vecchio compagno, Tirrello.

Prossima sfida contro il Brescia, per te una gara da ex? Vero, è stata la mia prima esperienza da professionista. Veniamo da una partita ravvicinata e qualche cambiamento ci sarà, ma chi scenderà in campo vorrà raggiungere il massimo.

Si può parlare di gara decisiva, paragonabile ad una finale? Sono d'accordo. Tutte la partite saranno importantissime da qui alla fine, a partire proprio dal Brescia mercoledì.