Serie B, Cittadella: Giovanni Crociata "Felicissimo in questa squadra"

Giovanni Crociata ci ha messo poco a fare innamorare i tifosi del Cittadella. Minuto 44, Arena Garibaldi di Pisa, prima giornata del girone di ritorno. I granata sono avanti 1 a 0 grazie al gol di Mastrantonio, quando Crociata decide di inventarsi un tiro a giro imparabile per Livieri. Gol al debutto e tanti ringraziamenti al Süd TIrol che l'ha lasciato partire senza troppi rimpianti. La rete contro l'Ascoli un altro sigillo d'autore, anche se il 50% del merito è da dare all'assist di Mirko Antonucci, sua nuova anima gemella nel terreno di gioco. Gorini e Marchetti si sfregano le mani con questo centrocampista siciliano scuola Milan dal piede sopraffino e la mente rapida con il pallone tra i piedi. Queste le sue dichiarazioni in vista di Frosinone:

Giovanni, ti aspettavi questo impatto? "Contro l'Ascoli abbiamo interpretato la gara benissimo, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo pressato bene e subito pochissimo. Una prestazione eccellente di tutti. Io sono felicissimo a Cittadella e se arrivano i risultati ancora meglio."

E stanno arrivando tanti gol. Speriamo di continuare così. La fiducia che sto ricevendo a Cittadella è tanta e fa la differenza. Soprattutto a livello mentale. Sono carico da inizio stagione. Poi a Bolzano non sono riuscito a dimostrarlo, ma credo sia scattato qualcosa in me. Non posso desiderare di meglio in questo momento.

Il tuo ruolo preferito è la mezzala o il trequartista? Mi piacciono entrambi, ho una predilizione per stare nel cuore del gioco, al centro. In questo sistema la mezz'ala deve aprirsi, mentre il trequartista è un po' più centrale.

Una super connection con Mirko Antonucci. Si vede che siamo due giocatori a cui piace giocare assieme. Anche in allenamento ci intendiamo a meraviglia. Lui è un giocatore molto intelligente, molto forte tecnicamente. C'è una bella intesa.

Sul gol ci puoi raccontare un po' l'azione: qualcosa di codificato o istintivo? Sono movimenti che proviamo sempre in allenamento e con l'Ascoli, in occasione della prima rete, siamo stati perfetti, andando in rete con i tempi giusti.

Sabato c'è il Frosinone. È vero, affrontiamo la squadra prima in classifica, ma dobbiamo avere la stessa voglia e lo stesso atteggiamento fatto vedere contro l'Ascoli.

Quanto vale la vittoria contro l'Ascoli? Tantissimo, perché ci fornisce grande entusiasmo, un ingrediente che non deve mai mancare in un gruppo come il nostro. I 3 punti ti cambiano la testa, aumentano la concentrazione in seno allo spogliatoio. Speriamo di continuare così.