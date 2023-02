Serie B, Cittadella: Giuseppe Ambrosino "Pronto per Frosinone. Il modello? Higuain"

Il doppio assist contro l'Ascoli ha certificato la bontà dell'intuizione di Stefano Marchetti: Giuseppe Ambrosino è un talento vero. Raro, in un panorama asfittico di qualità come il calcio italiano. Il classe 2003, nativo dell'isola di Procida - da cui il doppio cognome - nonostante la giovane età sta dimostrando sul campo di poterci stare in questa categoria, facendo anche la differenza quando serve. Mister Gorini e i compagni lo adorano, Ambrosino adora Cittadella e con l'amico Antonucci promette assist e giocate per salvare i granata.

Perché hai scelto il Cittadella? A Como non ho trovato molto spazio. Avevo bisogno di un posto dove crescere e giocare. Qui credo di essere arrivato nel luogo giusto. Ho trovato una squadra fantastica, dei compagni meravigliosi e il paese è bellissimo. Scelta migliore non potevo fare.

Con quale spirito ti presenti alla corte di Gorini? Sono venuto qui per dimostrare che posso giocare in Serie B. Mister Gorini mi sta dando lo spazio che avrei desiderato fin dall'inizio con il Como. Lo ringrazio perché mi sta aiutando molto a livello tattico. Mi sto impegnando al massimo per inserirmi nei meccanismi della squadra.

Tu hai fatto molto bene con la Primavera del Napoli l'anno scorso. Quanto è stato duro il salto nel professionismo? La differenza è tanta da un punto di vista fisico e tecnico.

Sei più prima o seconda punta? Io nasco centravanti, allo stesso tempo mi piace anche giocare sulla trequarti. Amo venire tra le linee con il pallone tra i piedi e lo preferisco rispetto all'attacco della profondità. Mi reputo un attaccante tecnico.

Spalletti ad inizio estate ti aveva consigliato di fare esperienza. Senti che è stato un consiglio giusto da parte sua? Aveva ragione. Tra Primavera e Serie A c'è uno scalino troppo grande. Serve fare l'esperienza giusta.

Quali sono i compagni con cui hai legato di più? Un po' con tutti, perché sono fantastici con me. Lo riconosco, ho legato molto con Mirko Antonucci. Mi sta aiutando dal primo giorno in cui sono arrivato, stiamo sempre insieme anche fuori dal campo.

Sabato ti vedremo dal 1' a Frosinone? Io sono pronto, anche se l'assenza di Antonucci è pesante. Se mister Gorini deciderà di darmi fiducia, io cercherò di rispondere presente. Il Frosinone è una grande squadra. Noi stiamo preparando la partita al meglio e speriamo di prendere i tre punti.

Dopo Como-Reggina dello scorso dicembre, mister Inzaghi si è fermato a parlare con te. Da bomber a bomber, cosa vi siete detti? Ci siamo salutati, è un grande amico del mio procuratore (Gabriele Giuffrida ndr.).

Oltre al Cittadella, c'era qualche altra squadra interessata a te? C'era qualche squadra di Serie C su di me, ma io volevo restare in Serie B. Appena ho saputo dell'interessamento del Cittadella ho spinto per questa soluzione, perché sapevo di venire in un ambiente famigliare.

Chi è il tuo idolo? Mi piace tanto Zlatan Ibrahimovic, anche se mi sento più simile a Gonzalo Higuain come caratteristiche.

La tua caratteristica migliore? Ho un tiro molto forte e una buona visione di gioco. Sento sono queste le mie caratteristiche principali.

Un po' come Higuain. Purtroppo non l'ho conosciuto!

Dove ti piacerebbe migliorare? Mi manca un po' di resistenza, non ho ancora i 90' nelle gambe. Giocando poco ad inizio stagione a Como ora ho bisogno di allenarmi molto per mettere minuti preziosi nel serbatoio. Poi devo migliorare nel colpo di testa.

Quanto sei contento della stagione del Napoli? Troppo. Ogni volta che vince è una festa. Mi piacerebbe essere li, qualora il Napoli riuscisse a vincere il tricolore.

Chi è il giocatore che ti ha impressionato più dal vivo? Te ne dico due. Il primo è Lobotka. Non me l'aspettavo fosse così forte. E poi Kvaratskhelia: da come tocca la palla si capisce che è un calciatore di un livello superiore