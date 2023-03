Serie B, Cittadella: Giuseppe Ambrosino "La rete contro la Spal spero sia la prima di tante"

Il suo ingresso in campo ha ridestato dal torpore domenicale il Cittadella. Il rigore segnato ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, quanto Giuseppe Ambrosino sia un giocatore molto importante in questo rush finale per la squadra di Gorini. In vista della gara di Palermo, ecco le sue parole.

Condizioni fisiche, dopo il colpo alla spalla contro il Brescia di mercoledì scorso. Sto meglio, mi è quasi passato il dolore.

Specialista dal dischetto. In Primavera li calciavo, ma non mi sento uno specialista. Cerco sempre di calciare forte, anche se non sono il rigorista del Cittadella. Se ricapitano sono pronto, sempre se Antonucci non è in campo.

La gara con la SPAL. Cosa non è andato? Forse l'atteggiamento non è stato ottimo. C'è da dire che c'erano due rigori netti a nostro favore, ma comunque noi possiamo fare molto di più. Abbiamo giustamente perso, ma ora è il momento di pensare al Palermo. Dobbiamo vincere assolutamente e speriamo vada tutto bene sabato.

Un'analisi sul Palermo. I rosanero sono una grandissima squadra. Dovremo dare il massimo per contenerli e portare a casa il massimo dei punti possibili. Il Palermo è una grande piazza con dei tifosi fantastici. Immaginavo che sarebbero venuti in tanti al Tombolato. Se noi giochiamo come sappiamo, dei supporter ospiti non ci deve importare nulla, perché possiamo vincere tranquillamente.

All'orizzonte c'è un doppio impegno casalingo consecutivo. Il Tombolato è importante. Ci sono i nostri tifosi e giocare davanti al pubblico amico è sempre un'ottima cosa. Dopo il Palermo avremo uno scontro diretto contro il Perugia ed anche lì servirà fare risultato.

Cosa serve per tornare alla vittoria dopo due turni a digiuno di tre punti. Serve approcciare meglio la partita dal primo minuto. Per il resto ci stiamo allenando bene tutti e siamo pronti ad affrontare queste partite che ci attendono.

Il percorso con la maglia del Cittadella. Sin dal primo giorno mi trovo benissimo a Cittadella. Con la squadra, con lo staff, con i compagni. È un'ottima piazza per me, perché sto accumulando minuti, dopo che a Como non ho giocato quasi niente. Per me Cittadella è un posto fantastico, dove posso esprimermi al meglio. Sabato titolare contro il Palermo? Decisione che spetta al mister. Io mi sto allenando al massimo.

Le gare di tiri con Crociata ed Antonucci. Le facciamo quasi tutti i giorni. Ci alterniamo dai, anche se più spesso vince Crociata. Troppo forte!

Il primo gol con i granata. È stato bellissimo, mi ha dato ancora più autostima e serenità. Spero sia il primo di tanti. Una dedica? Quando esulto bacio sempre il polso dove si trova il braccialetto che mi ha regalato la ragazza.

Napoletani entusiasti di Ambrosino. Voglio molto bene ai tifosi partenopei. Loro me ne hanno sempre voluto e questa cosa mi fa molto piacere. Sono felice che mi seguano da vicino.