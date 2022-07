Serie B, Cittadella: Giuseppe Carriero "Mi chiamano ruspa, per come trascino la squadra in campo"

Un po' Gattuso, ma con i tempi di inserimento di Barella. Per Giuseppe Carriero, nuovo acquisto del Cittadella dall'Avellino, non si sprecano i paragoni, anche se il diretto interessato ci tiene a specificare "Intanto non potrei mai paragonarmi a uno che ha vinto i Mondiali. Ma se proprio me lo chiedete, posso dire che mi rispecchio nella sua carica agonistica. Se poi guardiamo alle caratteristiche, anche in questo caso premettendo che lui è un campione e io no, direi che mi rivedo di più in Barella: per il modo di interpretare il ruolo di mezzala, soprattutto nel cambio di passo, lo strappo."

Umiltà e consapevolezza nei propri mezzi. Nel neo granata Carriero convive tutto quello che mister Gorini cercava da un po' di tempo in mezzo al campo: grinta, forza, corsa e perché no, anche qualche inserimento in zona gol. E se su quest'ultimo aspetto si può migliorare, 13 reti in 146 apparizioni in Serie C tra Parma, Monopoli, Catania e Casertana, sicuramente sui primi tre punti c'è poco da invidiare anche ai nomi più reclamizzati della categoria.

Queste le sue dichiarazioni dal ritiro di Lavarone: "Sono qui da una settimana e posso dire di essere stato accolto benissimo. E poi, quando ti chiama un direttore che ha la nomea di Marchetti, significa che qualcosa di buono hai fatto, per cui ero contentissimo. Già in passato c’era stata una chiacchierata, poi, quando l’Avellino ha deciso di ridimensionare un po’ la rosa, tagliando qualche contratto, abbiamo ripresi i legami, trovando la quadra velocemente. Mister Gorini è molto pratico nel farceli capire. E poi le mie caratteristiche mi avvantaggiano, perché sono uno che pressa e aggredisce l’uomo, proprio come mi viene chiesto qui. In genere parto da destra ma posso giocare pure a sinistra. Donnarumma, giocavamo nel Monopoli. Ma non l’ho sentito prima di firmare: ci siamo sempre tenuti in contatto e non c’era bisogno che mi descrivesse l’ambiente perché ne abbiamo parlato spesso. Baldini e Antonucci, due fuoriclasse, due talenti che mi hanno sbalordito in questi giorni."