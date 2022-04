Serie B, Cittadella: i gol dalla panchina...quando è troppo tardi!

Tavernelli con la Ternana, Mazzocco con l'Alessandria. Alla fine i gol dalla panchina, in questa stagiona un po' balorda, sono arrivati. Un tenuissimo raggio di sole post Alessandria, un esercizio di ottimismo in vista dell'anno prossimo.

Riflessioni in casa granata saranno necessarie, come sempre si fa al termine di ogni stagione.

Certo, non fare i playoff fa male, ma di certo alla squadra di mister Gorini c'è poco da rimproverare in senso stretto a livello di obiettivi. Perticone dixit. Disputare i playoff è stata una straordinaria buona abitudine per tanti anni, parlare di fallimento per una salvezza comoda, al primo anno post Venturato, è ingeneroso per un gruppo che ha sempre dato tutto.

Forse durante la stagione, qualche rete in più dai subentrati non avrebbe guastato, ma anche da questi dettagli si capisce come l'annata di quest'anno sia stata particolare e talvolta anche sfortunata. Con Mazzocco, il numero di marcatori stagionali in campionato è salito ad 11. Anche da questo si comprende che l'unica cosa che conta, a questo punto, è mettersi alle spalle questo campionato. Onorandolo fino alla fine, ma con più di qualche pensiero già rivolto al 2022-2023.